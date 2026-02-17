La Piedecuestana de Servicios no está en venta

Bucaramanga

Las autoridades de Piedecuesta aclararon que las empresas de servicios públicos de esta ciudad “no está en venta ni será liquidada”.

“No existe ninguna razón técnica, financiera ni administrativa para hacerlo. Al contrario, hoy la empresa está más fuerte y dando resultados”, asegura la alcaldía.

En un comunicado, destacan que la empresa ha sumado 4.300 nuevos usuarios entre 2023 y 2026 en acueducto, alcantarillado y aseo.

Otro logro que presentan las autoridades es que pusieron en funcionamiento la bocatoma y el sistema de aducción, aumentando el caudal y reduciendo racionamientos.

También aseguran que están “renovando redes en 20 sectores que llevaban más de 40 años sin intervención, dejando además las vías completamente pavimentadas.”.

También compraron un nuevo vehículo compactador para optimizar la recolección.