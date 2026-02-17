¿Qué dicen gremios en el Quindío sobre la discusión del salario mínimo?

Armenia

Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de reajuste se han generado diferentes reacciones sobre la situación.

El director ejecutivo del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón considera que el problema nació desde el decreto inicial del incremento del salario mínimo para este año que estaba muy por encima de lo propuesto incluso desde los sindicatos.

Fue claro que los efectos de la decisión están empezando a sentir en el mes de febrero y será más complejo en el mes de marzo.

Enfatizó que los empresarios ya habían acomodado sus operaciones al incremento inicial por lo que considera lo más viable es dejarlo como estaba.

“Realmente el problema nació desde el mismo decreto inicial, el incremento del salario mínimo para este año que estuvo muy por encima incluso de lo propuesto por los sindicatos. El problema es que ahorita los efectos de esta decisión las estamos empezando a sentir ahorita en el mes de febrero y lo vamos a ver con más detalle en el mes de marzo cuando se sienta la pérdida del poder adquisitivo del alza de los productos", mencionó.

Dijo que una eventual modificación sería muy compleja para el sector empresarial porque impactaría en la estructura de las empresas y en otros sectores que dependen directamente del incremento.

“Ahora modificarlo creemos que es un error porque eh cambia un poco no solo la estructura en las empresas, en el sector productivo, sino que el incremento del salario mínimo se desprende en una cantidad de temas como las multas, la vivienda vis y muchas otras cosas que generaría unas alteraciones operativas en muchas actuaciones, especialmente del sector público", afirmó.

Confía en que se mantenga el alza que se había establecido en el decreto inicial entendiendo que a pesar del gran impacto que genera, ya los empresarios estaban enfocados en dicho proceso.

“Entonces los gremios hemos hecho un llamado de los diferentes comités intergremiales de todo el país a que a que se mantenga el alza en el decreto inicial entendiendo todo cómo golpea la economía y a los colombianos principalmente, pero sería mantenerlo y que podamos tener unas elecciones tranquilas en el sentido en que este ha sido un tema que se ha aprovechado para aumentar la polarización", sostuvo.