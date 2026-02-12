Así se cotiza el dólar en Venezuela para este jueves 12 de febrero: Nuevo aumento en los precios

De fondo: Imagen ilustrativa del dólar, resaltando una medalla de plata encima de un fajo de billetes (Cortesía: Getty Images).

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido los precios por los que se intercambiarán dólares para la jornada del jueves, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Este dígito está marcado por el reciente contexto político y comercial del país, que se encuentra adelantando acuerdos comerciales y logísticos para acelerar la producción de crudo que permitirá revitalizar la economía.

Se anuncian nuevos acuerdos energéticos

El presidente Donald Trump ha dado una rueda de prensa el pasado 11 de febrero, en donde confirma un acuerdo de importación con Venezuela de 50 millones de barriles de petróleo hacia el país norteamericano.

“Tenemos un grupo de personas con las que somos muy cercanos y se llama Venezuela. En este momento, 50 millones de barriles de petróleo están en camino para su refinación en Houston”, anunció el mandatario.

Las declaraciones vienen después de la visita del ministro de energía estadounidense, Chris Wright. al Palacio de Miraflores, donde lograron un acuerdo energético con la presidenta Delcy Rodríguez.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Cortesía: EFE/ Miguel Gutiérrez)

Entre los temas mencionados, discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció la presidenta encargada tras la reunión con el funcionario estadounidense.

“Podemos impulsar un aumento drástico de la producción de petróleo venezolana, de la producción de gas natural venezolana”, señaló el secretario. “Todo ello para aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida de todos los venezolanos”. Afirmó, enfatizando que ambos países esperan una relación bilateral de largo plazo.

El secretario Chris Wright es el más alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

Colombia confirma acuerdos de gas con Venezuela

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles 11 de febrero que su país importará gas venezolano a un menor precio, días después de anunciarse el interés de hacer alianzas entre Ecopetrol y PDVSA.

“Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, expresó el mandatario durante un acto de gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima (centro).

Presidente Gustavo Petro / Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (imágenes de archivo)

El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este jueves 12 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado de una leve alza para el jueves de la segunda semana de febrero, cotizándose en 390,29440000 bolívares, significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el 11 de febrero (388,73940000 bolívares).

Respecto a las demás divisas que se manejan en Venezuela, también hubo un alza. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 463,08430560 bolívares.

463,08430560 bolívares. Yuan chino: 56,48336444 bolívares.

56,48336444 bolívares. Lira turca: 8,94358335 bolívares.

8,94358335 bolívares. Rublo ruso: 5,06310354bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 12 de febrero

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancamiga: 392,5261 para compra - 402,8604 para venta

392,5261 para compra - 402,8604 para venta Banco Mercantil: 478,2016 para compra - 498,6071 para venta

478,2016 para compra - 498,6071 para venta Banesco : 418,4662para compra - 489,2131 para venta

: 418,4662para compra - 489,2131 para venta Bangente: 388,7394 para compra - 395,0000 para venta

388,7394 para compra - 395,0000 para venta BBVA Provincial: 393,5939 para compra - 443,4173 para venta

393,5939 para compra - 443,4173 para venta Otras Instituciones: 426,2508 para compra - 428,1349 para venta