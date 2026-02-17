Polémico nombramiento directivo en la UIAF, poderosa entidad del Gobierno
Caracol Radio conoció en primicia que a la Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, llegó Robinson Sanabria Baracaldo, quien salió de la Fiscalía de Eduardo Montealegre con serios cuestionamientos.
Caracol Radio conoció en primicia de un polémico nombramiento en una de las entidades más secretas y poderosas del Gobierno por el acceso a los datos que tienen de todos los colombianos: la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La entidad contrató como asesor del director Jorge Lemus a Robinson Sanabria Baracaldo.
Un nombramiento que llama la atención ya que siendo fiscal, hace más de 10 años, fue señalado de dar una orden a nombre del exfiscal general Eduardo Montealegre para evitar un operativo del CTI en Cartagena. Por esos hechos lo sacaron de esa entidad y eso le acarreó una investigación penal.
(Lea aquí: Fiscal despidió alto funcionario de la Fiscalía por suplantarlo)
Sin embargo, el 12 de septiembre de 2024 se accedió a la petición de preclusión por prescripción que hizo la Fiscalía. Es decir, el tiempo se agotó, prescribió y se cerró el caso hace más de un año.
¿Qué hace la UIAF?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
Es decir, es el órgano de inteligencia financiera del país.
(Le puede interesar: Gobierno evalúa reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol: suenan tres nombres para la terna)
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...