Polémico nombramiento directivo en la UIAF, poderosa entidad del Gobierno

Caracol Radio conoció en primicia de un polémico nombramiento en una de las entidades más secretas y poderosas del Gobierno por el acceso a los datos que tienen de todos los colombianos: la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

La entidad contrató como asesor del director Jorge Lemus a Robinson Sanabria Baracaldo.

Un nombramiento que llama la atención ya que siendo fiscal, hace más de 10 años, fue señalado de dar una orden a nombre del exfiscal general Eduardo Montealegre para evitar un operativo del CTI en Cartagena. Por esos hechos lo sacaron de esa entidad y eso le acarreó una investigación penal.

Sin embargo, el 12 de septiembre de 2024 se accedió a la petición de preclusión por prescripción que hizo la Fiscalía. Es decir, el tiempo se agotó, prescribió y se cerró el caso hace más de un año.

¿Qué hace la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.

Es decir, es el órgano de inteligencia financiera del país.

