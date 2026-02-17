Más de 22 toneladas de ayudas ha llevado el Ejército Nacional a los damnificados en Córdoba
Actualmente adelantan campaña para evitar propagación de enfermedades causadas por vectores.
Desde la Brigada de Acción Integral Número Uno del Ejército Nacional se ha logrado trasladar al departamento de Córdoba más de 22 toneladas de ayudas humanitarias para los damnificados por la ola invernal, en una unión estratégica entre la institución y la empresa privada.
“Hemos levantado la mano para pedirle ayuda a todos los colombianos y como sabemos, los colombianos tienen un corazón demasiado grande y hemos tenido una respuesta muy positiva", dijo a Caracol Radio el coronel Carlos David Calderón, comandante de la Brigada de Acción Integral Número Uno del Ejército Nacional.
Relató que “con todos los asociados de la Acción Unificada, hemos logrado reunir ayudas para los damnificados. A esta campaña se ha vinculado empresas privadas como lo es Avianca, Latam, asociaciones como Banco de Alimentos, Fundación Arturo Calle, la misma Universidad Militar, el Hospital Militar. Todas estas entidades, como nosotros llamamos Acción Unificada, han sido parte de la ayuda que estamos llevando a Montería, Córdoba, para poder apoyar este personal damnificado”.
¿Qué se necesita ahora?
El coronel Calderón indicó que, actualmente, buscan organizar kits para evitar la propagación de enfermedades causadas por los vectores.
“El paso que viene es la recuperación. Cuando baja el agua empiezan a surgir los vectores, a surgir las enfermedades. Entonces, la campaña es hacer kits para darle a cada persona por lo menos un toldillo, un repelente y una tableta o más de tiamina y así para poder evitar que se propague alguna enfermedad en esos sectores“.
Fue enfático en recordar que una vez baje el nivel del agua, el trabajo de recuperación para los miles de afectados será muy arduo.
