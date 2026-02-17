La nueva camiseta de visitante que tendrá el Junior de Barranquilla para la Copa Libertadores 2026

El Junior de Barranquilla hizo oficial la nueva camiseta que el equipo utilizará durante la temporada 2026, periodo en el que tendrá como principal reto la Copa Libertadores.

La presentación generó gran expectativa entre los aficionados, especialmente después de que el delantero Carlos Bacca apareciera días antes luciendo la nueva indumentaria durante los carnavales de Barranquilla, mostrándola desde la carroza qur tuvo Adidas en la celebración más importante de la ciudad.

El diseño de la nueva camiseta mantiene la identidad tradicional del club barranquillero, pero incorpora detalles modernos que refuerzan la fuerza visual del “tiburón”, símbolo representativo del equipo.

La marca apostó por una estética que combina innovación y tradición, respetando los colores históricos del conjunto rojiblanco y resaltando elementos gráficos que evocan el orgullo caribeño y la identidad competitiva de la institución.

Esta nueva “piel” busca proyectar al equipo tanto en el ámbito local como internacional, especialmente de cara al reto continental que afrontará en los próximos meses.

La camiseta se encontrara pronto disponible en las tiendas oficiales del club y del patrocinador principal, con un precio de lanzamiento de $319.950.

En caso de que la quiera personalizar con nombre y número, el valor asciende a los $369.900, una estrategia comercial que apunta a fortalecer el vínculo entre la afición y el equipo en una temporada que genera altas expectativas deportivas.

¿Cuando inicia la Copa Libertadores para el Tiburon?

En cuanto al calendario internacional, el conjunto rojiblanco iniciará su participación en la fase de grupos del torneo continental entre el 8 de abril y el 27 de mayo de 2026, una vez se realice el sorteo oficial programado para el 18 de marzo, donde se definirán sus rivales en la competencia.

El objetivo del equipo será consolidar su rendimiento reciente y representar al fútbol colombiano con protagonismo en el certamen sudamericano.