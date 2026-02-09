Jhon Durán es presentado oficialmente por el Zenit de Rusia: ¿Por cuánto tiempo va su contrato? / @zenit_spb

Se resolvió el futuro deportivo de Jhon Jader Durán. En la mañana de este lines 9 de febrero, el delantero colombiano fue presentado como nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo, el equipo más representativo de Rusia.

A través de redes sociales, y con una imagen en la que se hace referencia a la aclamada película ‘Hombres de Negro’, el club anunció a su nuevo delantero: "¡John Duran es jugador del Zenit! ¡El club de fútbol Zenit da la bienvenida a John Duran en San Petersburgo!“.

Para llegar al fútbol ruso, Durán tuvo que acabar de manera anticipada su contrato con el Fenerbahce, club que lo había adquirido a principio de temporada en condición de préstamo. Solucionado el tema, viajó para presentar exámenes médicos y apuntar la firma en el contrato.

Es preciso recordar que se trata del tercer club en el que juega Durán durante los últios 12 meses. Hasta abril del año pasado tuvo actividad con el Al-Nassr (dueño de sus derechos deportivos), hasta la última semana del pasado mes de enero jugó con Fenerbahce y ahora se espera que debute con el Zenit a finales de febrero.

"El Agente JD ha llegado... Agente especial listo para la tarea“, fue la otra publicación del equipo, junto con el siguiente video:

¿Por cuánto tiempo va el contrato de Jhon Durán con Zenit?

Según detalló el mismo Zenit de San Petersurgo en sus redes sociales, Jhon Durán firmó llegó al club en condición de préstamo sin opción de compra hasta el final de al temporada 2025-26.

Lo anterior significa que tendrá tres meses de actividad deportiva, previo a la Copa del Mundo. En caso de ser tenido en cuenta apenas regrese el fútbol ruso, disputará como mínimo 14 partidos. Cifra considerablemente baja, recordando que está luchando por un cupo en la delantera de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

