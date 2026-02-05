Jhon Durán llegó a Rusia para unirse al Zenit de San Petersburgo: así será su curioso contrato / Getty Images

Jhon Jader Durán parece tener definido su futuro deportivo. Luego de haber jugador los últimos seis meses en el Fenerbahce de Turquía, el delantero colombiano emprendió rumbo a Rusia para unirse al Zenit de San Petersburgo.

La prensa local informó que el delantero antioqueño llegó este jueves 5 de febrero a ese país con el objetivo de finiquitar su vinculación al equipo que dirige Serguéi Semak. Llegará como reemplazo del colombiano Mateo Cassierra (ahora en el fútbol brasileño) y compartirá camerino junto a Wilmar Barrios.

Bilgilendirme | Jhon Jader Durán Palacios, Zenit'e transferi için Petersburg'da ulaşmıştır. https://t.co/wJLqqvcJ6O pic.twitter.com/8sc87SU8Xr — ZAFER ERTAŞ (@ZaferErtas_) February 5, 2026

Este movimiento en el mercado supone una oportunidad para Durán, la última que le resta, para tener regularidad y meterse con ello a la lista de convocados de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026. Objetivo claro.

Así será el contrato de Jhon Durán en el Zenit

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que el préstamo entre Al-Nassr y Fenerbahce quedó anulado por completo, lo que seguramente terminó en una compensación económica hacia los turcos. Con esto finiquitado, Zenit le abrió las puertas a Jhon Jader Durán, aunque lo hará de forma sumamente breve.

Al parecer, el contrato entre Durán y el equipo ruso será en condición de préstamo hasta el final de la temporada, es decir que abarcará solo seis meses (hasta que comience el Mundial). Por si lo anterior no fuese suficiente, el Zenit no tendrá opción de compra, es decir que a partir de julio, el delantero tendrá que presentarse nuevamente a los entrenamientos del Al-Nassr, dueño de sus derechos deportivos.

Así las cosas, el exjugador del Envigado deberá trabajar duramente en los entrenamientos para ponerse a punto físicamente y con ello estar a disposición del cuerpo técnico, teniendo en cuenta de la Liga vuelve a competencias en tres semanas y se prolongará hasta mediados de mayo.

¿Cuándo podría debutar Jhon Duran en el Zenit?

El Zenit de San Petersburgo tendrá actividad nuevamente el viernes 27 de febrero, cuando enfrente al FC Baltika por la jornada 19 de la Liga Premier de Rusia. Ese sería el día para que Jhon Jader Durán haga su debut, bien sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes como reemplazo de Aleksandr Sobolev o Maksim Glushenkov.

