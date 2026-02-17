🔴EN VIVO | Medellin vs. Liverpool: en Uruguay por la fase 2 de la Copa Libertadores
El ‘Poderoso’ afronta un duelo clave en Montevideo con el objetivo de recuperar confianza y sacar ventaja en la serie.
Independiente Medellín tiene una oportunidad de oro para cambiar el rumbo de su inicio de temporada. Este martes 17 de febrero, el equipo antioqueño visitará a Liverpool de Uruguay en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, un duelo que llega en un momento donde el club necesita resultados, pero también señales claras de respaldo y reacción dentro de la cancha.
El compromiso se disputará en el estadio Alfredo Víctor Viera, en Montevideo, con un ambiente de alta exigencia para el conjunto colombiano.
Dos equipos golpeados, pero con la misma necesidad
Tanto DIM como Liverpool llegan con dudas tras sus recientes presentaciones en sus ligas locales. El cuadro uruguayo viene de caer 1-2 ante Defensor Sporting, mientras que el ‘Poderoso’ igualó 1-1 frente a Deportivo Pereira, en un partido donde dejó sensaciones divididas.
Sin embargo, el contexto internacional cambia el panorama: la Libertadores suele ser el escenario perfecto para reencontrarse con el carácter, y Medellín quiere que esa historia empiece a escribirse desde ya.
Restrepo apuesta por el grupo y la evolución
En la previa del encuentro, Alejandro Restrepo dejó claro que el equipo entiende lo que se juega y que, pese a la presión, hay confianza en la plantilla.
El entrenador resaltó que la serie es una gran oportunidad, teniendo en cuenta que se definirá en dos partidos: primero en Uruguay y luego en Medellín, con el cierre en condición de local.
Además, el DT insistió en que el crecimiento del equipo se ha notado en los últimos compromisos, especialmente en aspectos como la compactación y la concentración, puntos que considera determinantes en este tipo de eliminatorias.
El reto: ser sólido y no caer en el ruido
Restrepo también fue claro en su mensaje: el DIM debe sostener la idea de juego y no perder el foco por el entorno. En una Copa Libertadores, los errores se pagan caro, y por eso el plan del ‘rojo’ pasa por cuidar los detalles, competir con inteligencia y salir de Montevideo con un resultado que lo deje bien parado para la vuelta.
Detalles del partido
• Partido: Liverpool (URU) vs Independiente Medellín
• Competición: Copa Libertadores – Fase 2 (ida)
• Estadio: Alfredo Víctor Viera
• Fecha: martes 17 de febrero
• Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)
Siga acá la transmisión del partido:
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Por arriba del arco
Léider Berrío la mansa por arriba.
Tiempo adicional
Se sumarán cuatro minutos.
Se salvó Nedellin
La perdió delante del arco Machado.
expulsa al técnico
Roja para Alejandro Restrepo.
Lo llamaron al juez
Revisara la jugada.
Ataca el Liverpool
Tiro de esquina para Liverpool.
Salida desde el arco
Se hace con el balón el local.
Conserva la marca
Marcas personales del Liverpool.
Intenta con la pelota larga
Liverpool controla las contras de Medellin.
En posición adelantada
Fuera de lugar de MONTAÑO.
Sin oportunidades claras el visitante
A pesar del bloqueo de Medellin, Liverpool es el que ha tenido las dos oportunidades más claras.
No le deja jugar
Bloquea las salidad el Medellin.
Defensa Sólida
Se defiende bien Medellin y pocas oportunidades para Liverpool.
Sigue atacando Medellin
No logra hacerse con el balón el Liverpool de Urugay.
La tuvo Medellin
Disparo que logra atajar Campaña.
Balón para Medellin
La posesióm la tiene Medellin.
Fuerte presión del Liverpool
Tiro libre peligroso.
Inicia el partido
Ya rueda el balón.
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!