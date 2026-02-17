🔴EN VIVO | Medellin vs. Liverpool: en Uruguay por la fase 2 de la Copa Libertadores

Independiente Medellín tiene una oportunidad de oro para cambiar el rumbo de su inicio de temporada. Este martes 17 de febrero, el equipo antioqueño visitará a Liverpool de Uruguay en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, un duelo que llega en un momento donde el club necesita resultados, pero también señales claras de respaldo y reacción dentro de la cancha.

El compromiso se disputará en el estadio Alfredo Víctor Viera, en Montevideo, con un ambiente de alta exigencia para el conjunto colombiano.

Dos equipos golpeados, pero con la misma necesidad

Tanto DIM como Liverpool llegan con dudas tras sus recientes presentaciones en sus ligas locales. El cuadro uruguayo viene de caer 1-2 ante Defensor Sporting, mientras que el ‘Poderoso’ igualó 1-1 frente a Deportivo Pereira, en un partido donde dejó sensaciones divididas.

Sin embargo, el contexto internacional cambia el panorama: la Libertadores suele ser el escenario perfecto para reencontrarse con el carácter, y Medellín quiere que esa historia empiece a escribirse desde ya.

Restrepo apuesta por el grupo y la evolución

En la previa del encuentro, Alejandro Restrepo dejó claro que el equipo entiende lo que se juega y que, pese a la presión, hay confianza en la plantilla.

El entrenador resaltó que la serie es una gran oportunidad, teniendo en cuenta que se definirá en dos partidos: primero en Uruguay y luego en Medellín, con el cierre en condición de local.

Además, el DT insistió en que el crecimiento del equipo se ha notado en los últimos compromisos, especialmente en aspectos como la compactación y la concentración, puntos que considera determinantes en este tipo de eliminatorias.

El reto: ser sólido y no caer en el ruido

Restrepo también fue claro en su mensaje: el DIM debe sostener la idea de juego y no perder el foco por el entorno. En una Copa Libertadores, los errores se pagan caro, y por eso el plan del ‘rojo’ pasa por cuidar los detalles, competir con inteligencia y salir de Montevideo con un resultado que lo deje bien parado para la vuelta.

Detalles del partido

• Partido: Liverpool (URU) vs Independiente Medellín

• Competición: Copa Libertadores – Fase 2 (ida)

• Estadio: Alfredo Víctor Viera

• Fecha: martes 17 de febrero

• Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

