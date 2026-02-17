Davinson Sánchez inclinó la balanza con gol y Galatasaray firmó una noche perfecta en Champions
La Juventus se derrumbó tras la expulsión de Juan David Cabal por doble amarilla.
Galatasaray dio un golpe contundente en la UEFA Champions League y dejó prácticamente sentenciada la serie de play off tras imponerse 5-2 ante la Juventus de Turín, en un partido que pasó de ser parejo a convertirse en una exhibición total del equipo turco.
El encuentro arrancó con un ritmo frenético y un intercambio constante de golpes. Galatasaray se fue al frente con anotaciones de Gabriel Sara y Noa Lang, pero la Juventus respondió con carácter gracias a un doblete de Teun Koopmeiners, que mantuvo el marcador igualado 2-2 y el duelo completamente abierto.
Lea también: Jhon Durán casi termina a los golpes en partido amistoso del Zenit: véalo acá
Sin embargo, el momento que cambió el rumbo del compromiso llegó al minuto 60, cuando Davinson Sánchez apareció en el área rival para marcar el 3-2, un gol que desató la euforia en Estambul y rompió el equilibrio del partido. Véalo acá:
A partir de ahí, el panorama se oscureció para los italianos. Juan David Cabal, quien había ingresado al minuto 45, fue expulsado al 67’ por doble tarjeta amarilla, dejando a la Juventus con 10 hombres en el tramo decisivo.
También le interesa: Néstor Lorenzo, el “sueño utópico” de Boca Juniors: ¿Qué necesita para ser su director técnico?
Con superioridad numérica y el impulso anímico del tercer gol, Galatasaray aprovechó el desconcierto del rival para liquidar el partido. Noa Lang volvió a aparecer al minuto 74 para ampliar la ventaja, y ya en el cierre, Sacha Boey sentenció el resultado con el quinto tanto al 88’, sellando una victoria que deja al conjunto turco con un pie y medio en la siguiente fase.
El Galatasaray no solo ganó: dominó, golpeó en los momentos exactos y dejó a la Juventus contra las cuerdas, en una noche donde los colombianos fueron protagonistas, aunque con realidades opuestas.