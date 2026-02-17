Davinson Sánchez inclinó la balanza con gol y Galatasaray firmó una noche perfecta en Champions

Galatasaray dio un golpe contundente en la UEFA Champions League y dejó prácticamente sentenciada la serie de play off tras imponerse 5-2 ante la Juventus de Turín, en un partido que pasó de ser parejo a convertirse en una exhibición total del equipo turco.

El encuentro arrancó con un ritmo frenético y un intercambio constante de golpes. Galatasaray se fue al frente con anotaciones de Gabriel Sara y Noa Lang, pero la Juventus respondió con carácter gracias a un doblete de Teun Koopmeiners, que mantuvo el marcador igualado 2-2 y el duelo completamente abierto.

Lea también: Jhon Durán casi termina a los golpes en partido amistoso del Zenit: véalo acá

Sin embargo, el momento que cambió el rumbo del compromiso llegó al minuto 60, cuando Davinson Sánchez apareció en el área rival para marcar el 3-2, un gol que desató la euforia en Estambul y rompió el equilibrio del partido. Véalo acá:

A partir de ahí, el panorama se oscureció para los italianos. Juan David Cabal, quien había ingresado al minuto 45, fue expulsado al 67’ por doble tarjeta amarilla, dejando a la Juventus con 10 hombres en el tramo decisivo.

También le interesa: Néstor Lorenzo, el “sueño utópico” de Boca Juniors: ¿Qué necesita para ser su director técnico?

Con superioridad numérica y el impulso anímico del tercer gol, Galatasaray aprovechó el desconcierto del rival para liquidar el partido. Noa Lang volvió a aparecer al minuto 74 para ampliar la ventaja, y ya en el cierre, Sacha Boey sentenció el resultado con el quinto tanto al 88’, sellando una victoria que deja al conjunto turco con un pie y medio en la siguiente fase.

El Galatasaray no solo ganó: dominó, golpeó en los momentos exactos y dejó a la Juventus contra las cuerdas, en una noche donde los colombianos fueron protagonistas, aunque con realidades opuestas.