Vinícius y Dembélé prendes las alarmas de cara al Mundial

Vinícius Júnior encendió las alarmas en Real Madrid luego de abandonar el terreno de juego en el minuto 77′ del compromiso frente a Sevilla tras presentar molestias en su pierna derecha.

El delantero brasileño, quien además fue autor del primer gol del compromiso en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pidió el cambio después de sentir molestias físicas y posteriormente fue visto en el banquillo aplicándose hielo en la zona de la tibia.

Pese a la preocupación inicial, el técnico madridista Álvaro Arbeloa llevó tranquilidad sobre el estado físico del atacante brasileño.

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“Son solo molestias y nada de qué preocuparse”, aseguró el entrenador tras finalizar el encuentro.

De esta manera, salvo algún contratiempo de última hora, Vinícius hará parte de la convocatoria que anunciará este lunes Carlo Ancelotti para la selección de Selección de Brasil de cara a los próximos compromisos internacionales.

Por otro lado, Ousmane Dembélé también generó preocupación en Paris Saint-Germain tras salir lesionado en el compromiso frente a Paris por la última jornada de la Ligue 1.

El atacante francés abandonó el terreno de juego al minuto 27′ luego de presentar molestias musculares en la pierna izquierda. En su lugar ingresó el portugués Gonçalo Ramos.

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Aunque el cambio fue inicialmente por precaución y el futbolista salió caminando con aparente normalidad, la situación genera inquietud en el PSG teniendo en cuenta la cercanía de la final de la UEFA Champions League Final.

El conjunto parisino enfrentará a Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en uno de los partidos más importantes de la temporada para el equipo dirigido por Luis Enrique.