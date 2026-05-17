Wilmar Barrios, campeón de la Liga de Rusia con el Zenit: así fue su temporada en números

Wilmar Barrios se consagró campeón de la Liga de Rusia con el Zenit, en una temporada muy especial para el mediocampista colombiano, quien además levantó el título como capitán del equipo ruso.

El Zenit aseguró el campeonato en la jornada 30 del torneo tras vencer al Rostov, resultado que le permitió cerrar la temporada con 68 puntos y quedarse nuevamente con el título del fútbol ruso.

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En la pelea por el campeonato también se encontraba Krasnodar, que cumplió con su tarea al derrotar 3-0 al Orenburg. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para alcanzar al equipo de San Petersburgo, terminando el campeonato con 66 unidades, dos menos que el Zenit.

Wilmar Barrios volvió a ser una pieza fundamental dentro del esquema del conjunto ruso. El colombiano disputó los 30 partidos de liga en la temporada, aportó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas, consolidándose una vez más como uno de los líderes y jugadores más importantes del plantel.

Otro colombiano que también celebró el título fue Jhon Jader Durán, quien alcanzó a disputar seis compromisos con el Zenit, marcó un gol y recibió una tarjeta amarilla durante su paso por el club.

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No obstante, el delantero colombiano no continuará en el fútbol ruso. Durán acordó la terminación anticipada de su contrato y regresará a Al-Nassr, club dueño de sus derechos deportivos.

Mientras Barrios sigue consolidando su legado en el Zenit como referente y capitán, Jhon Jader Durán cerró un breve paso por el campeón ruso antes de retornar al fútbol saudí.