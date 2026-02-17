Dos mineros perdieron la vida al interior de la mina Cunas en el municipio de Maripí, Boyacá

Dos mineros fallecieron y otros dos más resultaron heridos en la mina Cunas del municipio de Maripí, Boyacá. Foto: Getty Images / Adam88xx

Maripí

Un trágico accidente se registró este martes en horas de la mañana en la mina Cunas, ubicada en zona rural del municipio de Maripí, dejando como saldo dos mineros fallecidos y otros dos más heridos, quienes se encuentran estables y eran trabajadores de la empresa Esmeraldas Santa Rosa.

El alcalde de Maripí, Miller Romero Murcia señaló que el hecho ocurrió al interior del socavón y que, según la información preliminar entregada por el gerente de la mina, se trató de una descarga eléctrica, la cual dejó como saldo el fallecimiento de Jhoan David Achagua, de 20 años, y Cristian Ahumada de 29 años.

“Hubo un accidente dentro de la mina Cunas del municipio de Maripí. Al parecer se presentó una descarga eléctrica que afectó a cuatro mineros. Desafortunadamente, dos de ellos fallecieron, mientras que los otros dos fueron trasladados a los centros de salud más cercanos en Maripí y el municipio de Muzo”, dijo el mandatario.

Los dos trabajadores afectados, de quienes se desconocen sus identidades, permanecen bajo observación médica. De acuerdo con el alcalde, aunque presentan algunas heridas derivadas del incidente, su estado de salud es estable y evolucionan favorablemente.

Según explicó el mandatario, dentro de la mina operan equipos de alta tensión y, debido a las condiciones propias del trabajo subterráneo, como la presencia de agua y humedad, se habría producido una descarga eléctrica.

“Es un hecho que aún no tengo con total detalle, pero de acuerdo con la información que me envió el señor gerente, indica que fue un accidente asociado a una descarga eléctrica”, precisó Romero Murcia

Las autoridades locales permanecen atentas a la evolución de los trabajadores heridos y acompañan a las familias de los mineros fallecidos en este difícil momento.

Vale la pena señalar que la mina Cunas está situada a aproximadamente 11 o 12 kilómetros del casco urbano del municipio de Maripí, en la inspección de Santa Rosa, en el sector de Cunas, zona ubicada cerca del río Minero.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar las medidas de seguridad industrial en labores mineras, especialmente en contextos donde confluyen equipos eléctricos de alta potencia y condiciones de humedad propias de la actividad subterránea.