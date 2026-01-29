Alcaldes de municipios mineros de Boyacá piden ser escuchados por el Gobierno Nacional

A la convocatoria asistieron los alcaldes de varios municipios de Boyacá, así como representantes de Fedecarbón y voceros de los mineros de Boyacá y Cundinamarca / Foto: Prensa Alcaldía de Paipa

Paipa

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho Barrera, lideró un encuentro de alcaldes de municipios mineros de Boyacá y Cundinamarca con el fin de analizar la compleja situación que atraviesa el sector carbonífero y las graves consecuencias sociales y económicas que esta problemática está generando en los territorios.

La crisis del carbón, especialmente en temas de comercialización y precios, está generando desempleo, problemas de seguridad y una posible disminución de regalías que afectan directamente la inversión social, advirtió el alcalde de Paipa.

Al encuentro asistieron por Boyacá el alcalde anfitrión, German Camacho y los mandatarios de Tasco, Iza, Corrales, Jericó, Boavita, Zetaquira, Mongua, Tuta y un delegado de Sogamoso, mientras que por Cundinamarca participaron los de Cucunubá, Tausa, y Lenguazaque. Además, participaron representantes de Fedecarbón y voceros de los mineros de Boyacá y Cundinamarca, para tomar acciones y decisiones, ya que la situación es crítica y se advirtió sobre las consecuencias sociales que ya se empiezan a sentir en las comunidades mineras.

“Se nos ha hablado de una transición energética justa y de diversificación económica del sector minero, pero en la práctica esto no ha pasado, por el contrario, estamos enfrentando lo que podría convertirse en una verdadera bomba de tiempo social en nuestros municipios”, enfatizó Camacho.

Durante el encuentro, los alcaldes coincidieron en la necesidad de unirse como regiones mineras y ampliar la convocatoria a más municipios del país para visibilizar la problemática ante el Ministerio correspondiente y el Gobierno Nacional.

“Nuestra intención no es solo manifestar inconformidades, sino también proponer soluciones, es así como de esta reunión saldrán estrategias y pronunciamientos concretos para que se nos escuche y podamos trabajar de manera urgente en alternativas de diversificación económica que permitan garantizar el sustento de las familias que hoy dependen de un sector tan golpeado como el minero”, agregó el alcalde de Paipa.

Finalmente, el alcalde Germán Camacho agradeció la participación de los alcaldes asistentes, de Fedecarbón y de los voceros de los mineros, destacando la importancia del trabajo conjunto para enfrentar la crisis y proteger el bienestar de las comunidades.