Explosión de mina en Guachetá, Cundinamarca, no sería la primera vez con víctimas mortales

La explosión de una mina de carbón con seis mineros atrapados en la vereda de Las Peñas en Guachetá, Cundinamarca, ha generado conmoción en la región.

Según le confirmó el alcalde de Guachetá a Caracol Radio, las personas que se encontraban atrapadas en la mina murieron; sin embargo, aún no se han podido rescatar los cuerpos.

Ya se cumplirán 24 horas desde la explosión de la mina a causa de una fuga de gas metano y continúa las labores de rescate.

Decenas de funcionarios de organismos de socorro como Bomberos Cundinamarca, Defensa Civil, Policía Nacional y la Agencia Nacional de Minas siguen trabajando para encontrarlos.

Las labores se han dificultado debido al alto porcentaje de gas metano dentro de la mina. Estos hechos son al parecer muy concurrentes en Guachetá al ser un municipio minero.

La zona donde está ubicada la mina La Vidriosa se conoce coloquialmente como ‘Matasiete’, de acuerdo con algunos habitantes su nombre se debe a que hace aproximadamente 30 años una mina explotó y murieron 7 mineros.

“Hace muchos años recuerdo, en mi niñez, que se presentó un accidente similar por eso se denominó ‘Matasiete’ porque murieron 7 personas en un socavón”, recordó un comerciante de Guachetá.

Una de las principales actividades económicas del municipio es la minería, seguida de la ganadería y la agricultura, por lo que cientos de personas llegan a trabajar en ese sector.

La mayoría de las personas de Guachetá trabajan en la minería, por lo que es muy normal encontrarse a mineros por las calles con sus trajes y cascos de trabajo.