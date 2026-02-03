Dos mineros se encuentran atrapados en una mina de carbón en zona rural de Sardinata

Norte de Santander

Una nueva emergencia se presentó en una mina de carbón ubicada en Sardinata, Norte de Santander, donde dos trabajadores quedaron atrapados.

Se pudo conocer que el hecho se presentó en las últimas horas, en la mina de carbón Las Peñas, ubicada en la vereda La Fría, corregimiento Luis Vero, en zona rural del municipio de Sardinata.

La misma comunidad de la zona y otros mineros que laboran ahí están adelantando acciones para lograr rescatar a estos dos hombres, mientras llegan organismos de socorro al lugar y brindan el apoyo correspondiente en estos casos.

Aún se desconocen las causas de este nuevo hecho presentado en la zona. Se espera una oportuna investigación de las autoridades para determinar qué pasó.