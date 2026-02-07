Explosión de mina en Guachetá: ya se han recuperado 4 de los 6 cuerpos

Avanza el rescate de los 6 mineros que quedaron atrapados en la mina ‘Mata Siete’ en Guachetá, Cundinamarca. Hasta este momento, se han recuperado 4 cuerpos. Es decir, las autoridades continúan trabajando para sacar los 2 cuerpos restantes.

De acuerdo con Bomberos Cundinamarca, sobre las 2:10 a.m. de hoy, 7 de febrero, se recuperó el tercer cuerpo, mientras que el cuarto cuerpo fue recuperado sobre las 7:22 a.m. Los otros dos cuerpos fueron sacados durante la mañana del viernes 6 de febrero.

Los nombres de los mineros que fueron sacados hoy son: Arnold Arias, de 29 años, e Iván Martínez, de 45 años. Los demás mineros se llaman Oscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.

La explosión al interior de la mina se produjo el pasado jueves, 5 de febrero, y, según han podido establecer las autoridades, el accidente se originó por la acumulación de gases, en especial de gas metano.

El alcalde del municipio, Pablo Enrique Quicazán, aseguró a Caracol Radio que la mina no se derrumbó y confirmó desde un inicio la muerte de los 6 mineros. El gas mató a las personas, están tratando de sacarlas, pero por seguridad tienen primero que ventilar la mina para que no se produzcan más accidentes”, afirmó el alcalde.

Para avanzar en la recuperación de los cuerpos de los mineros, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Guachetá desde donde se han coordinado las labores de rescate. Hacen presencia el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la Policía Nacional, la Defensa Civil y funcionarios de la Agencia Nacional de Minas.