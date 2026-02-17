Condenan a más de 45 años a joven por feminicidio de una menor en Barrancabermeja, Santander

Un juez sentenció a 45 años y 4 meses de prisión a Keiner Arrieta Geney por el feminicidio de una adolescente de 16 años en Barrancabermeja, Santander.

El hoy condenado, de 18 años, aceptó que disparó contra la menor y luego desmembró su cuerpo.

Lea también: Remolcador choca contra puente Guillermo Gaviria en Barrancabermeja

El crimen ocurrió el 7 de mayo de 2025 en el asentamiento El Centenario, donde la joven fue abordada por cuatro hombres señalados de integrar el grupo delincuencial Los Búcaros.

Tras su captura, Arrieta suscribió un preacuerdo con la Fiscalía y admitió su responsabilidad. Un juez avaló el acuerdo y lo declaró culpable de feminicidio agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento de material probatorio.

Lea aquí: Hernán Porras cumplió 10 años como rector de la UIS

Por estos mismos hechos, otras tres personas siguen privadas de la libertad y están a la espera de que se defina su situación judicial.