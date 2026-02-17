Hernán Porras cumplió 10 años como rector de la UIS

Bucaramanga

Un lunes, 10 de febrero de 2016, el ingeniero Hernán Porras llegó en taxi a la Universidad Industrial de Santander, UIS para asumir como rector de la institución.

Tras una década en el cargo, el rector ha hecho un balance de su gestión. “hemos trabajado sin pausa para fortalecer las funciones misionales, ampliar la presencia de la UIS en los territorios y consolidar una institución cada más vez más cercana las necesidades de la sociedad”.

“Seguiremos trabajando para que la UIS mantenga su rumbo”, aseguró el rector.

En un comunicado, la oficina de comunicaciones de la institución relacionó los principales logros de la gestión de Hernán Porras.

Uno de ellos, la calidad académica con sello nacional e internacional. “El reconocimiento más destacado fue la Acreditación Institucional en Alta Calidad por diez años otorgada en 2022 por el Ministerio de Educación Nacional, el máximo aval estatal a la excelencia educativa”.

“En el ámbito internacional, la certificación de ABET respalda nueve programas académicos que hoy operan bajo estándares globales, 8 ingenierías y el programa de Geología”.

Otro de los resultados en la última década es la “respuesta en tiempos de crisis en alusión a que la institución no se detuvo durante la pandemia.

“En medio de la incertidumbre global, la UIS implementó un modelo de acompañamiento integral que incluyó entrega de computadores, apoyos económicos, estrategias de presencialidad remota y seguimiento permanente a estudiantes”, destaca el comunicado.

La tercera de las actividades que muestran como logro es la expansión territorial. “La presencia de la universidad trascendió el campus y se proyectó hacia distintas regiones del país, llevando formación, investigación y proyectos sociales a comunidades de Arauca, Guainía, Guaviare, Vichada, Vaupés y Cesar, además de diversos municipios de Santander”, indica la institución.

También se relaciona como un logro la investigación, la docencia y la planeación para el futuro. La Universidad Industrial de Santander, UIS se consolida hoy como referente científico con 105 grupos de investigación, cerca de 350 investigadores reconocidos por el ministerio de Ciencias y más de 105 patentes, evidencia de una producción académica con impacto en el desarrollo regional.

Hay un dato que revela la institución que da cuenta del fortalecimiento de la planta docente: de sus 563 profesores de planta, el 68 % cuenta con formación doctoral y el 23 % con maestría, un avance significativo.