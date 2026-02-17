Alerta por falta de rendición de cuentas en campañas a la Cámara en Santander

CNE capacitó a 254 consulados de Colombia sobre su plataforma de acreditación de actores electorales

Bucaramanga

Un llamado de atención sobre la transparencia en la financiación electoral presentaron organizaciones de veeduría ciudadana tras revisar los reportes de ingresos y gastos de las campañas a la Cámara de Representantes en Santander.

Según el análisis realizado con datos del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, la mayoría de aspirantes aún no había cumplido con el registro completo de su información financiera.

De acuerdo con la revisión sobre las campañas a la Cámara de Representantes de Colombia por el departamento de Santander, con corte al 12 de febrero a las 5:00 p.m., el 84% de candidatos (equivalente a 67 aspirantes), no había diligenciado sus reportes financieros.

El informe también señala que un 5% presentó información incompleta, registrando únicamente gastos o ingresos, mientras que solo el 11% reportó de manera integral los movimientos económicos de sus campañas.

El seguimiento fue divulgado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil integradas por la Red Santandereana por la Transparencia, el Instituto de Estudios Políticos UNAB, el Comité de Transparencia por Santander y Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, que buscan promover la rendición de cuentas y el acceso a la información durante el proceso electoral.

Las organizaciones advirtieron que la transparencia en la financiación política es un elemento clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades, por lo que insistieron en la necesidad de que los candidatos cumplan con la obligación de reportar oportunamente sus ingresos y gastos.