El maestro Jorge Velosa, “el carranguero mayor”, confirma concierto en Bucaramanga

Bucaramanga

Los amantes de la música campesina, llamada carranga, tendrán en marzo la oportunidad de ver en Bucaramanga al máximo exponente de este ritmo, el maestro Jorge Velosa.

El Teatro Santander anunció que “la carranga vuelve a casa y se vive en grande. El campo colombiano se sube al escenario y la tradición se renueva en una noche imperdible”.

El maestreo Velosa llega junto a Los Carrangueros del 25 para presentar su más reciente trabajo “A Campo Traviesa”, “un viaje sonoro que celebra nuestras raíces y las hace vibrar en el presente”.

El concierto será el viernes 13 de marzo a las 7:30 p. m. y las boletas se podrán comprar a través de la página web del teatro Santander. Los precios oscilan entre $60.000 y $160.000.