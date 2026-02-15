En Barrancabermeja refuerzan seguridad para elecciones al Congreso: riesgo por grupos armados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La alcaldesa encargada de Barrancabermeja, Laura Cotrina, informó que la administración distrital avanza en acciones coordinadas para garantizar la seguridad y transparencia de las elecciones al Congreso programadas para el 8 de marzo, tras la realización del tercer comité de seguimiento electoral.

Según explicó la mandataria, en el encuentro participaron representantes del Ministerio Público, la Fuerza Pública, entidades del distrito y delegados de partidos políticos, con quienes se evaluaron aspectos clave del proceso.

“Realizamos el tercer comité de seguimiento electoral con quienes tienen responsabilidades en materia de elecciones”, indicó Cotrina, al resaltar la participación de los diferentes actores institucionales y políticos.

Durante la reunión abordaron temas relacionados con la seguridad y las garantías para los votantes y aspirantes. Ante el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales en el Magdalena Medio.

“Estuvimos conversando sobre los temas de seguridad, pensando en las garantías de seguridad que tienen los electores, pero también los candidatos y además pensando en todas las condiciones que se deben garantizar el próximo 8 de marzo”, señaló Cotrina.

La alcaldesa encargada aseguró que ya se han establecido medidas conjuntas con las autoridades para acompañar la jornada democrática.

“De manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército y la Armada hemos garantizado rutas de acompañamiento que permitan que la presencia de la Fuerza Pública dé las garantías suficientes para que todos los ciudadanos puedan participar de manera integral el día de las elecciones”, afirmó.