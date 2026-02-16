Más de 6 horas completan los bloqueos en MinEducación y ANT

ACTUALIDAD

Más de seis horas completan los bloqueos en las sedes del Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el centro de Bogotá, en medio del asentamiento anunciado por comunidades afrodescendientes y campesinas articuladas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Las comunidades, recordemos, también permanecen en la Universidad Nacional de Colombia y, según se observa en el lugar, estarían bloqueando las puertas de las entidades, sin permitir la salida de funcionarios y contratistas, mientras exigen la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para abordar las garantías de seguridad en sus territorios.

De acuerdo con testimonioso, varias personas al interior de las instalaciones intentan retirarse y se han presentado altercados en algunos accesos, en medio de la tensión y la desesperación de quienes buscan salir tras más de seis horas de bloqueo.

Entretanto, se mantiene la expectativa por una respuesta oficial del Gobierno frente a las exigencias de las comunidades del norte del Cauca.