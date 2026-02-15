“Sepan por quién votar el 8 de marzo”: ministro de Salud generó polémica en el Tolima

Tolima

Polémica han generado en el Tolima las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una visita al municipio de Ortega, adonde la entidad llegó para supervisar el funcionamiento del Hospital local San José y anunciar inversiones en materia de salud.

En medio de su intervención, el alto funcionario del Gobierno nacional, dirigiéndose al personal del Hospital San José, hizo alusión a los senadores que han hundido en dos oportunidades la reforma a la salud e insinuó que no deberían votar por ellos.

“Vamos a seguir insistiendo en la reforma a la salud para que haya un régimen especial para todas y todos los trabajadores de la salud. Dos veces nos la han aprobado en la Cámara de Representantes y dos veces la han hundido en el Senado. Sepan por quién votan el 8 de marzo; quiénes votan en contra de la reforma laboral, pensional, de salud y de educación”, señaló Jaramillo.

En sus palabras, el ministro también les pidió a los asistentes que no se dejen comprar el voto en la jornada electoral, cuando se elegirán los nuevos integrantes del Congreso.

“100 mil pesitos se van en un almuercito, un par de tejas y un bulto de cemento. Ya comienza el TLC: Tejas, Lechona y Cemento”, expresó.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Salud lanzó además una pregunta al público que algunos sectores han considerado como una posible participación indebida en política y un señalamiento contra los senadores de la Comisión Séptima que han hundido la reforma en dos ocasiones.

“No quieren dejar pasar la reforma. ¿Pero ustedes van a votar por los senadores que hundieron eso o van a votar por otros senadores?”, preguntó Jaramillo.

Con su exposición, el ministro buscó defender los beneficios de la reforma a la salud, especialmente en lo relacionado con las transferencias de recursos que podrían llegar directamente a las regiones para fortalecer la atención primaria y la prestación de servicios con especialistas.