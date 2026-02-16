Tribunal de Armenia revoca condena contra ginecólogo acusado de acto sexual contra una paciente

Armenia

La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia revocó la sentencia condenatoria del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío contra el medico ginecólogo Ángel Eduardo Luna Moreno sentenciado a diez años y ocho meses de prisión por el delito de Acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir con circunstancias de agravación.

Cabe recordar que los hechos se presentaron en la Clínica La Sagrada Familia en el área de consulta externa, el día 18 de febrero de 2021, donde una mujer señaló al acusado como la persona que le realizó maniobras sexuales que desbordaron el examen ginecológico y que ella consideró como un abuso sexual.

Los magistrados del Tribunal indicaron en el fallo que “El análisis de la totalidad de la prueba arroja grandes dudas que no es posible dilucidar, no es posible afirmar que la conducta descrita por la denunciante no existió, pero tampoco es posible concluir más allá de toda duda razonable, que el examen médico desbordó su cometido realizando actos eróticos sexuales en la paciente.

Y agrega “Como la Fiscalía no demostró, más allá de toda duda razonable, la autoría y responsabilidad penal del acusado, deberá darse aplicación al principio in dubio pro reo”

Por eso el tribunal en el fallo señala “revocar la sentencia condenatoria emitida el 8 de julio de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío, en disfavor de Ángel Eduardo Luna Moreno, en su lugar, absolverlo por duda probatoria.

Cabe recordar que contra la presente sentencia procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a esta comunicación.