A 431 camas hospitalarias llegará La Sagrada Familia de Armenia con la apertura de la sede Santa Ana

En las últimas horas se llevó a cabo el acto protocolario de apertura de la clínica Santa Ana ubicada en inmediaciones de los Kioscos al sur de la ciudad que será una sede de la clínica La Sagrada Familia.

Inicialmente la gerente nacional de las clínicas del grupo empresarial MOM, Neydi Jaimes Leguizamón manifestó la importancia de la apertura para ampliar la capacidad de servicios para los usuarios.

“Es una nueva estructura hospitalaria que más que ser una estructura es una esperanza de vida para la población quindiana. Hace 5 años cuando asumimos la operación y administración de la Clínica Sagrada Familia, prometimos entregar la mejor clínica para los quindianos y hoy con la entrega a esta estructura estamos ratificando ese compromiso que hemos venido haciendo durante estos 5 años", indicó.

Explicó que la apertura es gradual puesto que inician con los servicios de hospitalización, posteriormente serán los servicios de urgencias, cuidado intensivo y cirugía de alta complejidad.

“Vamos a tener servicios de cuidado intensivo, cirugía de alta complejidad, en urgencias tenemos unos espacios muy cómodos, confortables, porque esta es una clínica muy confortable, muy cómoda, espacios muy amplios escuchando las necesidades de atención de nuestra población quiniana", destacó.

Recordó que la clínica La Sagrada Familia cuenta con convenio con la Nueva EPS, están en proceso de contratación con Sanitas y distintas entidades de medicina prepagada. Aseguró que es alto el esfuerzo por eso están en todo el proceso para que desde la clínica logren organizarse económicamente.

Asimismo, mencionó que ha sido clave la generación de empleo con la apertura de la clínica Santa Ana puesto que abrieron 280 vacantes directas y 146 indirectas.

Añadió que desean ser un eje central por eso la ubicación al sur de la ciudad siendo referentes de atención de alta complejidad.

Autoridades de salud de Armenia

A su vez el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón manifestó que la puesta en funcionamiento de la nueva clínica es muy importante para el sector salud puesto que refuerza la red hospitalaria del municipio y del departamento.

Además, resaltó que la generación de empleo es evidente en todos los cargos profesionales como personal auxiliar y de apoyo, médicos, enfermeras entre otros.

“Los empleos que se crean hoy dentro a nivel de todos los los cargos profesionales, para los médicos para las enfermeras, las auxiliares, los técnicos, el personal auxiliar y de apoyo es un voto de confianza para el municipio de de Armenia. Todos esos cargos que se crean y el fortalecimiento sobre todo de la red hospitalaria que se había visto golpeada por el último cierre de la clínica del café es bien importante para la red del departamento", manifestó.

Destacó que no solo se reforzará la atención integral de los pacientes sino lo que compete a los accidentes de tránsito puesto que el sur de la ciudad, este punto en específico es detectado desde el servicio de emergencias médicas como un punto activo de frecuencia de los siniestros viales.

Asociación de usuarios de La Sagrada Familia

Finalmente, el presidente de la asociación de usuarios de La Sagrada Familia, Jaime Guerrero celebró la apertura de la clínica porque considera mejorará la atención de los servicios de salud.

Aseveró que la ubicación de la clínica es privilegiada y beneficiará a quienes habitan en zonas cercanas al sur de la ciudad.

“Es muy importante porque esta clínica está muy bien dotada tanto de personal médico, enfermeras y aparatos que se necesitan, técnicos y modernos. Eso lo que se necesita y yo creo que para eso la pusieron aquí ya que legalmente pues en el hospital no sé qué está pasando últimamente porque se está volviendo un servicio muy pésimo", advirtió.

Espera mejore el servicio porque actualmente es muy complejo el panorama lo que no permite la efectividad en la atención lo que es clave para los usuarios.

Es de anotar que, con esta expansión, la institución pasará de seis a 11 quirófanos y de 78 a 103 camas de cuidado intensivo con lo que busca consolidarse como la IPS más grande del Eje Cafetero.