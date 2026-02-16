Teófilo Gutiérrez, reconocido como Futbolista Legendario por Acolfutpro

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más destacados del Junior en el inicio del presente año, el experimentado delantero ha marcado dos goles y ha sumado una asistencia en los cinco partidos disputados durante el 2026.

Teo fue pieza clave en el reciente título de Liga alcanzado por el Junior en el 2025-II, siendo un jugador determinante a pesar de no ser inicialista en el equipo del técnico uruguayo Alfredo Arias.

Como reconocimiento, no solo a su actualidad, sino a su amplia trayectoria deportiva, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales le entregó este lunes a Teo el reconocimiento como Futbolista Legendario.

“𝐀𝐂𝐎𝐋𝐅𝐔𝐓𝐏𝐑𝐎 𝐡𝐢𝐳𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐚 𝐓𝐞𝐨́𝐟𝐢𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞́𝐫𝐫𝐞𝐳, quien recibió la placa de parte de los representantes de la agremiación en su sitio de trabajo. Este homenaje exalta su pasión y calidad, virtudes que han hecho imborrable su nombre en el fútbol colombiano”, informó la Asociación.

Teófilo Gutiérrez comenzó su carrera deportiva en Barranquilla FC, pasando por Junior, Trabzonspor de Turquía, Racng, Lanús, River Plate y Rosario Central de Argentina, Cruz Azul de Méxco, Sporting Lisboa de Portugal, volviendo al país al Cali, Bucaramanga y Real Cartagena.

En toda su carrera registra 16 títulos, tres de ellos internacionales, todos con River Plate, una Libertadores, una Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Entretanto, con la Selección Colombia, Teo disputó partidos en tres Eliminatorias al Mundial, 2010, 2014 y 2018, yendo a la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde fue titular indiscutido en el equipo de José Pékerman.