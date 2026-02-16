Alberto Gamero luego de ganar el clásico verde: “Yo trabajo hasta donde pueda trabajar”

El Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional en la jornada 7 de la Liga colombiana, resultado con el que el equipo vallecaucano frenó el invicto de tres partidos que traía el conjunto verdolaga. Con esta derrota, el cuadro antioqueño desciende a la casilla 9 de la tabla con 9 puntos y una diferencia de gol de +7, aunque aún cuenta con tres partidos aplazados en el torneo.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 47, cuando Juan Dinenno aprovechó un centro desde la banda izquierda para imponerse en el juego aéreo ante Simón García y enviar el balón al fondo de la red, suficiente para asegurar el triunfo del conjunto azucarero.

Tras el partido, el director técnico del Deportivo Cali destacó el rendimiento colectivo de su equipo y la capacidad competitiva mostrada ante un rival de jerarquía:

“Partido bonito, partido lindo contra un gran rival como Nacional. Me parece que hoy el equipo hizo cosas para competir, hizo cosas para entender que hay un buen equipo y jugamos mano a mano. Ellos tuvieron opciones, nosotros también. Hoy vi un equipo maduro que entró a la cancha y al que las cosas le salieron bien” aseguró Gamero.

Asimismo, el entrenador subrayó la importancia del trabajo diario y la exigencia que implica dirigir a un club grande:

“Yo estoy seguro de que viene un equipo grande y yo estoy trabajando como un equipo grande. Aquí, en el Deportivo Cali, lo único que le puede conformar a la gente es ganar. la pregunta ¿Qué hago yo? Yo trabajo hasta donde pueda trabajar, pero yo soy la persona que en el día a día llego todos los días. Hoy ganamos, pero yo sé que cometimos errores y yo voy a llegar el día martes a corregir esos errores, no a cruzarme de brazos" afirmó el técnico samario.

Por su parte, Juan Dinenno también resaltó la intensidad del compromiso y el valor del resultado obtenido:

“Fue un partido intenso, disputado y competitivo contra un gran rival. Demostramos que somos un gran equipo; tuvimos opciones de ampliar la ventaja y también contamos con intervenciones importantes del arquero para mantener el arco en cero”.

Con este triunfo, el Deportivo Cali suma tres puntos clave en el campeonato y toma impulso de cara a las próximas jornadas, mientras que Atlético Nacional deberá recomponer el camino en sus partidos pendientes.