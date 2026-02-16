Radican ante la curaduría los estudios para la remodelación del estadio Atanasio Girardot

“Este estadio será de talla mundial”: Fico Gutiérrez sobre el nuevo estadio de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín radicó ante la curaduría urbana los estudios arquitectónicos y estructurales necesarios para obtener la licencia de construcción del nuevo Estadio Atanasio Girardot.

Durante tres meses se adelantaron estudios técnicos en suelos, levantamientos topográficos y arquitectónicos, análisis de vulnerabilidad estructural y estudios de seguridad humana.

Con la radicación formal de los documentos, el proyecto entra ahora en revisión por parte de la curaduría, trámite indispensable para avanzar hacia la contratación de las obras.

“Este trabajo se está haciendo con los mejores del mundo. Para que Medellín pueda tener esto y la gente lo pueda disfrutar. Es un estadio 100% público. Y los cambios no solo son al interior del estadio, lo que tiene que ver con la fachada y las nuevas tribunas, sino que todo el espacio público. Más de 40.000 metros cuadrados de espacio público alrededor del estadio que cambian para bien”, destacó el alcalde.

Cronograma y renovación del proyecto

La Administración Distrital prevé presentar los prepliegos en abril a través de la plataforma SECOP II. El proceso de licitación se abriría en mayo, la adjudicación se realizaría en junio y el inicio de obras está proyectado para finales de julio para estar en funcionamiento en diciembre de 2027.

Antes del inicio formal de la construcción de la nueva estructura, se contempla la demolición de la cubierta actual de la tribuna occidental alta, trámite que ya fue radicado ante curaduría. También se intervendrá la torre y el edificio ubicados en ese sector.

Posteriormente comenzarán las fundaciones para la nueva tercera bandeja del estadio, que implican la instalación de 54 pórticos dobles con columnas de entre 40 y 50 metros de altura y pilas de cimentación de 18 metros de profundidad.

El proyecto que tendrá una inversión de 750 mil millones permitirá pasar de 44.000 a 60.000 espectadores, con la construcción de un tercer anillo con capacidad para cerca de 20.000 personas adicionales.

La intervención incluye la creación de una pasarela perimetral intermedia, nuevas rampas de acceso en norte, sur, oriental y occidental, así como escaleras que conectarán los distintos niveles, esto mejorará la movilidad interna, lo que mejorará la evacuación y las condiciones de seguridad humana.

También se renovarán completamente los baños, cabinas de prensa, algunos palcos, zonas de comida y restaurantes. A nivel tecnológico, el proyecto contempla modernización en sistemas de ingreso, cámaras de seguridad, iluminación y sonido.

El nuevo estadio cumplirá con los requisitos exigidos por la FIFA y la CONMEBOL, lo que permitiría a Medellín postularse para torneos internacionales.