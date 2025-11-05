Medellín tendrá un estadio de talla mundial, su capacidad será de 60.000 espectadores

Con el lema “El estadio que la ciudad se merece”, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó este miércoles el proyecto de modernización total del estadio Atanasio Girardot, una obra que transformará el escenario del deporte antioqueño.

“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos, seguirá siendo público y de la ciudad”, aseguró el mandatario, al explicar que la inversión superará los $750.000 millones, de los cuales $643.000 millones se destinarán directamente a la renovación del estadio y el resto a urbanismo, tecnología, movilidad y entorno.

Capacidad para 60.000 espectadores

El nuevo Atanasio pasará de 45.200 a 60.000 asistentes, un incremento del 33 %. Para lograrlo, se construirá un tercer piso con silletería moderna y se instalará una cubierta total que protegerá a los espectadores del sol y la lluvia.

Además, las torres de iluminación desaparecerán: la luz será perimetral e interna, al estilo de los grandes estadios del mundo como el Santiago Bernabéu. Se invertirán más de $50.000 millones en tecnología, incluyendo cámaras de reconocimiento facial y nuevas redes eléctricas e hidrosanitarias.

Foto: Alcaldía de Medellín. Ampliar

Impacto social: los venteros se convertirán en comerciantes

Uno de los puntos más aplaudidos de la presentación fue el compromiso social del proyecto. El alcalde anunció que los venteros informales que trabajan alrededor del estadio no serán desplazados, sino que harán parte de un proceso de transformación económica.

“Yo no iba a permitir que los venteros fueran los primeros en salir. Ellos van a estar mejor. Pasarán de ser venteros a comerciantes”, dijo Gutiérrez.

Los comerciantes recibirán formación para mejorar sus negocios, manipular alimentos de forma segura y ofrecer una mejor experiencia al público.

El proyecto también contempla la renovación de los espacios donde trabajan estos vendedores, como parte de la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público en el anillo perimetral del estadio.

Un estadio para el fútbol, los conciertos y el encuentro ciudadano

Aunque la prioridad será el fútbol —con estándares internacionales de la FIFA—, el nuevo Atanasio también será apto para conciertos y eventos de talla mundial. Para proteger la grama, se implementarán tecnologías especializadas que permitirán albergar espectáculos sin afectar la cancha.

“Por los grandes aforos, pueden servir para espectáculos musicales, pero siempre con prioridad para el fútbol”, indicó el mandatario.

Gutiérrez también explicó que la modernización permitirá atraer finales de torneos internacionales, fortaleciendo el turismo deportivo y la economía local.

Modernización integral y accesible

La obra contempla la ampliación de las unidades sanitarias de 399 a 531, la duplicación del número de torniquetes de 49 a 108, la construcción de cuatro nuevas rampas de acceso y la adecuación del estadio para personas con movilidad reducida. Además, se renovarán camerinos, cabinas de prensa, palcos y locales comerciales.

El alcalde destacó que el proceso se realizará por fases para no cerrar completamente el estadio: “Vamos a crecer hacia arriba. Eso nos da la posibilidad de construir sin cerrar todo el estadio, solo por partes”.

Foto: Alcaldía de Medellín. Ampliar

Cronograma y ejecución

Durante el resto del año se desarrollarán los estudios de suelos y trámites de radicación. Las obras comenzarán entre mayo y junio de 2026 y se espera que concluyan en el a finales de 2027.

El proyecto estará a cargo del Inder Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y generará 430 empleos directos.

Medellín se prepara, entonces, para vivir una nueva era del deporte con el Atanasio Girardot: un estadio de clase mundial, 100 % público, moderno e incluyente.