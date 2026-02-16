Intentaron quemar a una gata en presunto ritual de brujería en un cementerio de Chigorodó

Intentaron quemar a una gata en presunto ritual de brujería en Chigorodó, Antioquia. Foto: Alcaldía.

Chigorodó, Antioquia

Un nuevo caso de maltrato animal ha generado alerta entre las autoridades el Urabá antioqueño. En el cementerio del sector San Sebastián, en Chigorodó, fue rescatada una gata al sufrir quemaduras en hechos que, según versiones preliminares, estarían relacionados con un supuesto ritual de brujería.

De acuerdo con la comunidad, varios hombres habrían intentado quemar viva al animal. Sin embargo, habitantes del sector alertaron oportunamente a las autoridades, que llegaron al lugar y lograron rescatar a la gata, que quedó con lesiones por el fuego en su cola.

Investigación y rechazo

El secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, Jhon Edison Pautt Escobar, rechazó lo sucedido y aseguró que se reforzará la vigilancia en la zona.

“Es una gata a la que le quemaron la cola presuntamente para realizar actos de brujería. El municipio estará muy atento al cementerio y a todos los sectores para evitar que se vuelva a presentar cualquier caso de maltrato animal”, indicó el secretario.

Desde la Secretaría recordaron que el maltrato animal es un delito en Colombia y está contemplado en la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las sanciones contra quienes causen daño o muerte a animales domésticos o silvestres, con penas de prisión que pueden ir de 32 a 56 meses en los casos más graves.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Entretanto, reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal a las líneas de emergencia.