Identificados y sancionados hombres que arrojaron escombros a quebrada en Medellín

Medellín, Antioquia

En medio de las emergencias por las intensas lluvias que afectan a Medellín, varios hombres fueron grabados mientras arrojaban escombros a la quebrada La Rosa, en el barrio Santa Cruz, nororiente de la ciudad. El hecho generó indignación ciudadana, especialmente luego del reciente desbordamiento de la quebrada La Madera, que dejó afectaciones en viviendas del noroccidente.

El video fue difundido por el concejal Andrés Tobón, quien evidenció cómo uno de los hombres se acerca a un pequeño puente con un costal y vierte su contenido en el afluente. Posteriormente, repite la acción y lanza un saco con materiales a la quebrada. Minutos después, otros dos sujetos llegan con una carretilla y depositan tierra a un costado del cauce.

Alcaldía anuncia sanciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó lo ocurrido y confirmó que las personas involucradas ya fueron identificadas.

“La inspección hará verificación completa de la obra, rigurosidad en temas ambientales y la implementación de cómo están haciendo eso. Estas personas fueron identificadas, tendrán sanciones. Yo le digo a la ciudadanía, sigan denunciando, están poniendo en riesgo la vida de la gente y sobre todo en estas épocas de invierno”, manifestó el mandatario.

Las autoridades iniciaron la revisión técnica y ambiental del caso, con el fin de establecer responsabilidades y aplicar las medidas correspondientes.

Riesgo en temporada de lluvias

Medellín completa varios días con fuertes precipitaciones, situación que ha provocado crecientes súbitas, inundaciones y emergencias en distintos sectores. El vertimiento de escombros en quebradas aumenta el riesgo de taponamientos y desbordamientos, afectando a comunidades cercanas.

Desde la administración distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de comportamientos y evitar prácticas que agraven la contingencia climática que atraviesa la ciudad.