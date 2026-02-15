VIDEO | Esta es la razón de la riña entre taxistas en el aeropuerto de Bucaramanga. No es la primera

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Una riña entre dos personas registrada en una de las salas de atención al cliente del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, generó preocupación entre conductores y usuarios. En un vídeo difundido masivamente en redes sociales se ve como dos hombres se van a golpes durante varios minutos.

Ángel García, presidente del Sindicato de Taxistas del aeropuerto Palonegro, habló con Caracol Radio y entregó su versión sobre lo ocurrido y las causas que habrían desencadenado el enfrentamiento entre los conductores.

De acuerdo con el pronunciamiento, la situación entre los taxistas estaría relacionada con conflictos que vienen de tiempo atrás, por la prestación del servicio en la terminal aérea.

García, señaló que responsabiliza directamente a la administración aeroportuaria, Aeropuertos del Oriente, por la falta de medidas para resolver la problemática. Según manifestó, la entidad “hace caso omiso” a directrices que, según afirma, buscan evitar la privatización del servicio público de transporte en ese espacio.

El líder sindical, denunció que existen tensiones con el Consorcio Taxi Aeropuerto, al que señaló de promover confrontaciones entre conductores.

En su versión, “algunos taxistas afiliados al consorcio llegarían a la zona de plataforma a generar conflictos con quienes no hacen parte del grupo o no pagan por operar allí”, lo que habría escalado en enfrentamientos físicos.

El vocero indicó que estos episodios no serían aislados y mencionó antecedentes de altercados recientes, incluso con la presunta aparición de armas cortopunzantes días atrás, lo que, según expresó, evidencia el clima de tensión que se vive en el lugar.

Incluso, recordó que él también ya ha sido golpeado en otras situaciones similares. Señaló que hay amenazas y hasta procesos judiciales.

Por último Ángel García, hizo un llamado a las autoridades municipales para intervenir en la situación y aplicar las disposiciones vigentes, argumentando que “la regulación del servicio debe garantizar condiciones equitativas y prevenir nuevos hechos de violencia entre los conductores”.