Refuerzan controles contra el licor adulterado en el Carnaval de Barranquilla

La Policía Nacional anunció el fortalecimiento de las acciones de prevención y control frente a la comercialización de licor adulterado, con el fin de proteger la salud de residentes y visitantes durante las festividades.

El dispositivo, que se desarrolla en distintos puntos de Barranquilla, incluye operativos de inspección, vigilancia a establecimientos, campañas pedagógicas y controles a la venta informal de bebidas alcohólicas.

Las autoridades advierten que durante temporadas de alta demanda aumenta la circulación de productos ilegales, lo que representa un riesgo grave por posibles intoxicaciones, daños neurológicos e incluso muertes.

Como parte de las recomendaciones a la ciudadanía, la institución pidió comprar licor únicamente en establecimientos autorizados y verificar que las botellas estén debidamente selladas, con tapas, estampillas y etiquetas en buen estado. También alertó sobre señales de riesgo como sedimentos, cambios de color, olores fuertes o sabores inusuales en el contenido.

De igual forma, se instó a desconfiar de precios excesivamente bajos frente al valor comercial del producto y a evitar la compra a vendedores informales o de procedencia desconocida. La Policía reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad, no conducir bajo efectos del alcohol y extremar medidas de protección con menores de edad y adultos mayores.

Los operativos de control se mantendrán durante todos los días de la programación carnavalera, como parte de la estrategia de prevención para garantizar unas celebraciones seguras y sin riesgos para la vida.