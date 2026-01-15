Investigan homicidio de un menor de 17 años en el oriente de Cali

En la noche del jueves 14 de enero en el barrio Barberena, oriente de Cali, se registró el homicidio de un menor de edad de 17 años.

Tras ser alertados, uniformados de la la policía, sostuvieron un intercambio de disparos con los presuntos responsables que resultaron lesionados y fueron capturados.

El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la policía metropolitana de Cali, indicó que los delincuentes tenían antecedentes judiciales.

“En el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la cual se movilizaban los individuos. Los implicados de 18 y 21 años tienen anotaciones por tráfico estupefacientes con concierto para delinquir y receptación”, indicó el oficial.

Las investigaciones continúan por parte de las autoridades con el fin de esclarecer las razones del crimen.