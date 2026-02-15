Hable con elPrograma

15 feb 2026 Actualizado 16:20

Cali

Niña de 7 años muere por bala perdida en un ataque sicarial en Versalles, Valle

El atentado dejó también un hombre asesinado, familiar de un exalcalde del municipio

Homicidios Cali - Referencia

Una niña de siete años murió tras recibir una bala perdida en medio de un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, Valle del Cauca. El hecho violento dejó además un hombre asesinado.

El doble homicidio se registró en el sector conocido como Las Olivas. De acuerdo con información preliminar, el hombre fue atacado a disparos por sicarios y, en medio del atentado, una de las balas impactó a la menor.

La víctima fatal fue identificada como Mario Gómez García, quien falleció en el lugar de los hechos.

Mientras que, la niña fue trasladada a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de la herida.

Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de Mario Gómez García, expresó su dolor a través de redes sociales, en el que lamentó la muerte de su familiar y de la menor, señalando que el hecho enluta a todo el municipio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque sicarial y dar con los responsables de este hecho.

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

