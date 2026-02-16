Movimiento en masa genera alerta por represamiento de quebrada en Rionegro, Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un movimiento en masa mantiene en alerta a los habitantes de zona rural que colinda con la quebrada Silgara en Rionegro, Santander; debido al riesgo de que el material desprendido llegue a obstruir el cauce y genere represamiento de la fuente hídrica.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres de Rionegro, que analiza la situación, “la condición de riesgo es que este movimiento en masa llegue a esta quebrada y provoque el represamiento”, indican.

Frente a la situación, adelantan labores de limpieza con apoyo de la misma comunidad, con el fin de reducir la acumulación de material y mitigar posibles afectaciones. Las acciones también están condicionadas al comportamiento del clima, ya que nuevas lluvias podrían agravar el escenario.

Lea también: Lluvias generan cierres parciales en colegios de Santander, pero no hay daños en infraestructura

En el área cercana al punto evaluado se observan algunas estructuras, aunque, según el reporte, la mayoría corresponde a galpones, con presencia limitada de viviendas.

Los organismo de socorro continúan monitoreando el terreno mientras avanzan las labores preventivas y se mantiene la recomendación de vigilancia ante cualquier cambio en las condiciones del sector.

Hay calamidad pública por lluvias en 18 municipios de Santander

Más de 500 personas afectadas, daños en viviendas y cultivos, y vías rurales bloqueadas hacen parte del panorama que deja la temporada invernal en varias zonas del departamento.

La intensidad de las lluvias ha generado emergencias en distintas zonas. Entre los municipios con mayores afectaciones se encuentran: Lebrija, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Confines, Cimitarra, Charalá, Carcasí, Coromoro, Molagavita, Puerto Parra y San Joaquín, San Vicente de Chucurí. En estos territorios se reportan viviendas inundadas, pérdidas en cultivos y bloqueos viales ocasionados por caída de rocas y deslizamientos.

Podría interesarle: Impulsan en Santander estrategia para la conservación de jaguares

Ante la magnitud de la situación, estos municipios adoptaron la declaratoria de calamidad pública como mecanismo para acelerar la atención humanitaria, habilitar refugios temporales y gestionar recursos para la recuperación de las zonas impactadas.

Las autoridades departamentales advierten que las precipitaciones continuarán en los próximos días, por lo que se mantiene el monitoreo de ríos y quebradas, especialmente en zonas ribereñas, donde existe peligro de crecientes súbitas.