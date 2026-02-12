Jueves 12 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Nueva Ludoteca infantil en la Universidad del Quindío beneficiará a hijos de estudiantes, docentes y administrativos. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la ciudadana colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

Según la autoridad estadounidense, la colombiana “ lideró una sofisticada organización criminal transnacional responsable de blanquear más de $31 millones en ganancias ilegales del narcotráfico a través del sistema financiero estadounidense”.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Según la información revelada ante el tribunal, Valentina Forero Álvarez dirigía una red de mensajeros que viajaban desde Colombia y luego se lavaba el dinero de las ventas ilegales de narcóticos por medio del sistema bancario de Estados Unidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como parte de esta operación criminal, Forero Álvarez le pedía a ciudadanos principalmente colombianos que viajaran a Estados Unidos con visa de turista para “realizar múltiples recogidas de grandes cantidades de dinero en efectivo en ciudades de todo el país y depositar el dinero en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o empresas con sede en Estados Unidos que operaban en el mercado cambiario no regulado”.

Valentina Forero Álvarez, de 33 años y residente de Armenia, Colombia, se declaró culpable el 9 de febrero de 2026, permanece bajo custodia federal y será sentenciada por el juez federal de distrito Steven D. Grimberg más adelante.

La posible condena suma una pena máxima legal de 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos blanqueados, hasta tres años de libertad condicional y la confiscación de los bienes relacionados con el delito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante la investigación, los agentes incautaron más de 4.8 millones de dólares presuntamente proveniente del narcotráfico. También determinaron que las cuentas abiertas por los mensajeros de Forero Álvarez recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Valentina Forero Álvarez fue capturada en Armenia (Quindío) en noviembre de 2023 y extraditada a Estados Unidos en mayo del 2025.

Más información Miércoles 11 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Luego de esta extradición, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo a 12 bienes de la modelo: Se trata de seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío); Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca), avaluados en más de 7.300 millones de pesos.

Según una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades estaban a nombre de “empresas de fachada, familiares y personas allegadas a la mujer, que no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la válida adquisición de los mismos”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En otras noticias, en cámaras de seguridad quedó registrado el momento donde un hombre ingresó a un local comercial de La Tebaida con fines de hurto.

El caso se registró en la noche del martes 10 de febrero donde un hombre ingresa por el techo y genera la acción delincuencial, por fortuna fue capturado por las autoridades.

Al parecer se trataría de un hombre con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Ejército en el Quindío sostiene que brindan las garantías de seguridad en las elecciones a congreso y presidenciales

Y es que ya queda menos de un mes para las elecciones al congreso y consultas interpartidistas para las presidenciales. Precisamente el coronel Julián Andrés Arango, comandante de la Octava Brigada del Ejército indicó que están listos para generar todas las estrategias en articulación con las autoridades locales y departamentales que permitan brindar todas las garantías en el desarrollo de las elecciones.

Enfatizó que la línea de tiempo es a partir del 15 de febrero y dijo que las últimas articulaciones las han realizado con los organismos de control electoral, delegados y las autoridades departamentales y municipales para generar todas las condiciones de tranquilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de su función como Ministerio Público, la Personería Municipal de Armenia impulsa acciones para proteger los derechos electorales de la ciudadanía, mediante su participación en el Comité de Garantías Electorales convocado por la Alcaldía de Armenia.

En el espacio también se recordó la normatividad vigente en materia de publicidad política, haciendo especial énfasis en el Decreto 654 del 2 de diciembre de 2025, el cual reglamenta la ubicación, dimensiones y condiciones para la instalación de vallas y demás piezas publicitarias, con el fin de garantizar el cumplimiento de las reglas electorales y evitar irregularidades durante la campaña.

De manera especial, la Personería solicitó oficiar al rector de la Institución Educativa La Adiela, con el fin de recordar el compromiso y la responsabilidad que tiene esta y todas las instituciones educativas públicas oficiales del municipio con el desarrollo exitoso de la jornada electoral, en especial frente a la adecuada disposición de los espacios, el respeto por la normatividad y el apoyo institucional requerido para garantizar el ejercicio democrático.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Gobernación del Quindío socializó el proyecto para fortalecer compras públicas locales. En la Asamblea Departamental, la secretaria de Agricultura, Diana Martínez, presentó el proyecto de Ordenanza que crea la Mesa Departamental de Compras Públicas Locales de Alimentos.

La iniciativa busca organizar y actualizar la información de los proveedores agrícolas del Quindío, facilitando el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, que establece que mínimo el 30% del presupuesto destinado a alimentos debe invertirse en la compra directa a pequeños productores locales.

Con esta propuesta, el Gobierno Departamental avanza en el fortalecimiento de la economía campesina, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Día del Internet Seguro, Red Papaz La Red de Padres y Madres de Colombia alerta por el aumento de aplicaciones que utilizan Inteligencia Artificial, IA para manipular fotos y videos de niñas, niños y adolescentes con ropa, generando contenidos desnudos o sexuales no consentidos (conocidos como deepfakes).

De acuerdo con las últimas cifras de Te Protejo, se viene registrando un incremento de situaciones de explotación y abuso sexual con el uso de IA.

Solamente en el 2025, se procesaron más de 15 casos en donde se han utilizado estas aplicaciones para crear cientos de imágenes ilegales y que afectan a menores de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, a través de la línea de ayuda Te Guio, se ha evidenciado preocupaciones de niñas, niños, adolescentes y familias sobre el uso de IA para la creación de imágenes falsas con contenido sexual y el uso de agentes para el desarrollo de relaciones emocionales y sexuales.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Cristina Escobar, Directora de Protección Infantil de Red Papaz que explicó “nos unirnos a una alerta global sobre la inteligencia artificial y la explotación sexual infantil, en este momento estamos en una emergencia digital por las aplicaciones de inteligencia artificial que están siendo usadas para crear imágenes sexuales falsas de niñas, niños y adolescentes, incluso a partir de fotos cotidianas.

Estas herramientas que se titulan desnudez por inteligencia artificial no tienen ningún uso legítimo cuando se trata de proteger a la niñez, de hecho, están vulnerando a los niños y adolescentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde hoy todos los templos católicos de los 12 municipios del Quindío son centro de acopio de ayudas para los damnificados por las inundaciones en el departamento de Córdoba

El sacerdote José Balmore Cañola, director del Banco de Alimentos de la Diócesis de Armenia y la invitación “le pedimos, por favor, a todos que se acerquen a las parroquias, a llevar alimentos no perecederos, cobijas, ropa en buen estado para hacerles llegar desde nuestro departamento del Quindío y desde la iglesia particular de Armenia eh este detalle a estas personas.

Entonces, los centros de Acopio pues serán las parroquias, las comunidades religiosas, la pastoral social, el banco de alimentos, la diócesis de Armenia es un llamado para todos con mucho cariño. No olvidemos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que todos somos hermanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El pelotón de atención de desastres del Ejército está dispuesto para apoyar las emergencias que se registran por lluvias en el Eje Cafetero

Ante las actuales condiciones climáticas, el coronel Julián Andrés Arango comandante de la Octava Brigada del Ejército dijo que están atentos para brindar el apoyo correspondiente a los diferentes municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

Puntualmente indicó que con el batallón de ingenieros #8 Francisco Javier Cisneros con sede en el corregimiento de Pueblo Tapao en el municipio de Montenegro cuentan con un pelotón que están al tanto de atender las emergencias que pueden presentarse como es la relacionada con los derrumbes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue claro que por fortuna las condiciones climáticas del Eje Cafetero no han generado mayores afectaciones que requieran el desplazamiento e intervención del pelotón, sin embargo, están pendientes del apoyo que se requiera en los tres departamentos.

Recordó que son 30 soldados del batallón de ingenieros que apoyan las labores de emergencia y que se complementa con la maquinaria para la remoción de derrumbes y escombros.

A propósito, el municipio de Génova se encuentra en alerta roja por riesgo de deslizamientos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A través del decreto 0148 de 2026, el presidente Gustavo Petro oficializó al quindiano oriundo de Armenia Jorge Cuervo como el ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo es abogado y constitucionalista con amplia trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico.

En el pasado, cuando fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, hizo parte del estudio y elaboración de importantes decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Además, Cuervo es profesor universitario y conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

CRQ avanza en la reglamentación de la quebrada Buenavista, principal fuente de agua de Quimbaya

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) participó en sesión del Concejo Municipal de Quimbaya, donde presentó los principales avances y acciones que adelanta en el municipio en materia ambiental.

Durante el encuentro, profesionales de las diferentes áreas misionales socializaron las intervenciones que se ejecutan como autoridad ambiental, reiterando el compromiso institucional con el territorio conocido como la “Luz del Quindío”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Uno de los temas centrales fue el proceso de reglamentación de la quebrada Buenavista, principal fuente abastecedora del municipio, una medida orientada a garantizar la protección del recurso hídrico y la sostenibilidad del suministro de agua.

Asimismo, se expusieron las estrategias de conservación del humedal Los Cerezos, las actuaciones sancionatorias y de control frente a posibles infracciones ambientales, y el acompañamiento técnico en determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Líderes comunales en Armenia celebran la llegada del puente que conectará a los barrios La Miranda y Santander

En efecto la alcaldía de la ciudad anunció que ya se encuentra en el municipio la estructura del nuevo puente peatonal para garantizar la seguridad de los transeúntes.

La edil de la comuna 3 de Armenia, Gloria Nancy Vargas agradeció la gestión del alcalde que permitirá dar solución a la problemática de movilidad debido al deterioro que tenían del puente lo que incluso ponía en riesgo a quienes por allí se movilizaban.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Recordó que el puente es crucial puesto que une a los barrios Santander y La Miranda y ahorra tiempo de desplazamiento lo que es clave para quienes van a sus trabajos y establecimientos educativos.

Espera que no se genere ninguna dificultad por las condiciones climáticas que se viven actualmente para que se genere el cumplimiento de la fecha de entrega para el próximo 15 de febrero.

Es de anotar que el proyecto tiene una inversión superior a los 521 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia se encuentra en la etapa final de la obra de reposición parcial del sistema de acueducto en el sector Los Quindos, una intervención clave para modernizar la infraestructura hidráulica y fortalecer la prestación del servicio.

Con una inversión aproximada de $279 millones, EPA adelanta el reemplazo de la tubería en asbesto cemento por un material más eficiente y seguro, lo que permitirá mejorar las condiciones de la red y garantizar mayores presiones hidráulicas en este sector de la ciudad.

Actualmente, el proyecto presenta un avance físico del 98% y se ejecutan las labores finales de empalmes definitivos y conexiones a las acometidas, ratificando el compromiso de la entidad con el cumplimiento de las obras y el bienestar de los ciudadanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la gerencia del hospital San Juan de Dios de Armenia informaron que en el segundo semestre del año iniciará la construcción de la unidad pediátrica que se convertirá en una de las infraestructuras más importantes del Eje Cafetero

Recordemos que el 29 de diciembre del año 2025 fue dada a conocer la resolución 002733 que confirmaba los 65 mil millones de pesos que había otorgado el Ministerio de Salud para el proyecto de la unidad pediátrica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gerente del hospital San Juan de Dios de la ciudad, Diana Carolina Castaño indicó que la inversión proyectada se hará de manera escalafonada como por ejemplo 25.600 millones de pesos en 2026, 4.518 millones de pesos en 2027, en 2028 5.000 millones de pesos, 2029 3.000 millones de pesos y en 2030 26.400 millones de pesos.

Explicó que la nueva unidad tendrá un área superior a los 8.330 metros cuadrados que la convertirá en una de las infraestructuras pediátricas más importantes del Eje Cafetero. Asimismo, mencionó que estará ubicada en el costado lateral del hospital y contará con un total de ocho niveles.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese mismo la gerente dio a conocer que han actualizado los equipos de laboratorio con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos mediante dos contratos de suministro donde la institución obtuvo el beneficio sin ningún costo.

Considera es fundamental porque a hoy el laboratorio es 100% moderno con tecnología de punta lo que permite disminuir los tiempos de atención en el paciente. Afirmó que son 21 equipos nuevos que han posicionado los laboratorios del hospital como uno de los mejores a nivel nacional.

Añadió que han mejorado la atención del paciente y su traslado al interior del hospital con la compra de 10 sillas de ruedas y la donación de otras 11 sillas por parte del club Rotary Palma de Cera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La regional Quindío del Bienestar Familiar entregó kits alimentarios a los cabildos indígenas Emberá kiba̱ra y embera katío como parte de las acciones dirigidas a garantizar el derecho a la alimentación adecuada y a fortalecer el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes de estas comunidades.

La iniciativa contribuye al mejoramiento del estado nutricional de la niñez y adolescencia indígena, y respalda a sus familias, reconociendo la importancia de una alimentación suficiente, equilibrada y culturalmente pertinente para el crecimiento saludable y la protección de los derechos de la infancia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, continúa consolidando su apuesta por la internacionalización con un hecho sin precedentes: por primera vez, 10 estudiantes realizan movilidad internacional saliente en un mismo semestre, durante el inicio del 2026.

En esta ocasión, estudiantes de diferentes programas académicos emprenden experiencias académicas en diversos países, ampliando horizontes personales y profesionales. Un hecho especialmente significativo es que los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Profesional en Lenguas Extranjeras viven sus primeras movilidades internacionales,

Actualmente, 10 estudiantes Grancolombianos participan en procesos de movilidad: • 4 estudiantes ya se encuentran en México • 3 se preparan para partir hacia Chile • 2 viajarán a Croacia • 1 realizará su experiencia en Brasil

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A partir del 16 de febrero, atención médica gratuita para perros y gatos vulnerables en la Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt

Debido a la gran cobertura y la receptividad por parte de la ciudadanía en el 2025, la Universidad Alexander von Humboldt y la Gobernación del Quindío anunciaron la continuidad del programa de atención veterinaria gratuita para perros y gatos de todo el departamento, con una inversión total de $130 millones para el 2026.

Esta alianza, que ya ha beneficiado a decenas de familias y sus mascotas, busca ampliar la cobertura y consolidar una red de atención que llegue a los 12 municipios.

A través de dicho proyecto, durante el segundo semestre del 2025, la Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt, ubicada en la capital Quindiana, atendió a 535 perros y gatos por medio de consultas, exámenes de laboratorio, imagenología, cirugías; además, realizó 14 jornadas de esterilización.

Así, este está contemplado no sólo para controles básicos, sino también intervenciones, radiografías y tratamientos especiales cuando la situación lo requiera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

la Universidad del Quindío inauguró la Ludoteca Infantil, un recinto de 490 metros cuadrados fue concebido para garantizar el bienestar y la formación integral, reconociendo que el cuidado es un derecho fundamental y una responsabilidad colectiva.

Bajo esta premisa, el proyecto ofrece a los hijos de estudiantes, docentes, administrativos y visitantes un entorno amplio, seguro y moderno, que promueve la creatividad y la interacción familiar mediante los más altos estándares de accesibilidad.

La ejecución de este proyecto requirió una inversión total de $3.285.049.929, En cuanto a su distribución, la ludoteca integra espacios funcionales y pedagógicos de vanguardia. La infraestructura cuenta con una bebeteca, sala de lactancia, zonas de lectura individual y grupal, y un teatrino para actividades culturales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luto en el Quindío por el fallecimiento de la fundadora del restaurante El Roble, Edelmira Gómez de Zuluaga debido a un infarto, mientras era atendida en una clínica en Cali.

Desde comunicaciones del Restaurante al confirmar la lamentable perdida señalaron “con profundo dolor y un gran vacío en nuestro corazón, nuestra familia El Roble informa el lamentable fallecimiento de nuestra fundadora, María Edelmira Gómez de Zuluaga”

Y agrega el comunicado “Hoy, 11 de febrero de 2026, en la ciudad de Cali, sobre las 5:40 de la tarde, su corazón lleno de bondad y amor dejó de latir. Un tratamiento para su salud era el motivo por el cual se encontraba en la capital del Valle, atendiendo su complicación, acompañada al lado de sus hijos”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy nos inunda de dolor su partida, pero llevaremos con orgullo el legado de amor, bondad, humildad y sabiduría que representa su vida, esa misma que dedicó a su familia y a su mayor tesoro: su Roble.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a sus hijos, familia y trabajadores de este tradicional restaurante, hace cuatro años había fallecido Gustavo Zuluaga esposo de doña Edelmira, paz en su tumba.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia instalará a las 10:00 de hoy jueves 12 de febrero, la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, jornada de sensibilización y compromiso contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes dentro del conflicto armado.

La actividad convocará a entidades municipales, regionales y nacionales para promover espacios de reflexión sobre los riesgos que enfrenta esta población, con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención en nuestro territorio.

La jornada se llevará a cabo en la institución educativa Rufino José Cuervo Sur de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Gran actuación del ciclista colombiano de Quimbaya, Quindío Diego Pescador con su equipo el Movistar Team en el Tour de Omán que terminó en Asia.

Diego Pescador, entró décimo en la meta en la última etapa, alcanzó el octavo lugar de la clasificación general y se convirtió en el campeón de los jóvenes, por delante del noruego Martin Tjotta, del Uno X – Mobility y al francés Louis Rouland del Cofidis

En redes sociales Diego Pescado manifestó “Hemos terminado este Tour de Omán, una carrera bastante bonita con la etapa reina. Tenía expectativas muy altas, estábamos muy cerca de la general tanto Nairo como yo. El equipo ha trabajado estupendo esta semana. Al final queda un poco de sin sabor por no haber quedado más adelante en la general, pero ganamos la clasificación de los jóvenes, deja muchos aprendizajes, seguimos sumando experiencia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, IMDERA, informa a la comunidad que este domingo 15 de febrero no se habilitará el tramo norte de la ciclovía en la avenida Centenario, debido a la realización del World Series Power Man 2026, que demandará un amplio despliegue logístico y cierres viales en ese sector de la ciudad.

La decisión se adopta, además, atendiendo la recomendación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, teniendo en cuenta que habrá cierres sobre la avenida Bolívar, lo que implica mantener disponible la avenida Centenario para garantizar el flujo vehicular durante la jornada.

No obstante, el tramo sur de la ciclovía, en el sector del estadio Centenario, funcionará con normalidad desde las 8:00 a. m., ofreciendo a la comunidad un espacio seguro para la actividad física, la recreación y el encuentro familiar.