Isaac Del Toro gana la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes: Así le fue a Nairo Quintana

Nairo Quintana es uno de los líderes del Movistar Team en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El mexicano Isaac Del Toro se quedó con la victoria en la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes, convirtiéndose en el primer líder de la carrera. La competencia cuenta con la presencia de cuatro ciclistas colombianos.

La primera fracción, con un trayecto de 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace, contó con dos sprints intermedios y sin puertos de montaña, definiéndose en el embalaje.

Del Toro firmó un tiempo de 2h30′56″, imponiéndose al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, segundo y tercero del día, respectivamente. Harold Tejada fue el mejor colombiano de la jornada, ocupando el puesto 21.

¿Cómo le fue a los demás colombianos?

Los cuatros colombianos de la jornada finalizaron dentro del pelotón, firmando el mismo puesto del ganador. Nairo Quintana terminó en la casilla 26; Sergio Higuita concluyó 39; mientras que Juan Sebastián Molano ocupó el 64.

La jornada de este martes contará con una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros, la cual se estará llevando a cabo en Hudayriyat Island.

El Tour de los Emiratos Árabes se celebra desde el año 2019, desde entonces, nunca ha tenido a un ciclista colombiano o latino en el podio. El esloveno Tadej Pogacar es el pedalista que más veces ha ganado la carrera, en tres oportunidades.