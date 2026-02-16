En proceso policivo ocho viviendas levantadas sin licencia en Palmitas

San Sebastián de Palmitas, Medellín

La Alcaldía de Medellín identificó ocho construcciones sin licencia en el corregimiento San Sebastián de Palmitas.

De acuerdo con la información oficial, las viviendas se encuentran en suelo agroforestal, un tipo de terreno destinado a la protección ambiental y al desarrollo de actividades del campo.

En estas zonas, la norma urbanística permite únicamente la construcción de una vivienda por cada 12 hectáreas, con el fin de preservar las fuentes hídricas, los bosques y el equilibrio del territorio.

“San Sebastián de Palmitas, es uno de los corregimientos con mayor riqueza ambiental de Medellín y aporta a nuestra población fuentes hídricas estratégicas para la ciudad, razón por la cual, el ordenamiento del territorio es prioritario”, expuso el Subsecretario de Control Urbaníztico, Andrés Partiño.

Las autoridades precisaron que, debido a que las edificaciones ya estaban terminadas al momento de la inspección, cada caso continuará su trámite mediante un proceso policivo en la Corregiduría de Palmitas. Este procedimiento legal se aplica cuando una obra está finalizada y permite revisar la situación particular, escuchar a las partes involucradas y definir las medidas correctivas correspondientes, conforme a la normativa vigente.