El CNE avanza en capacitación de la fuerza pública para las próximas elecciones en Antioquia

Medellín, Antioquia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el ciclo de capacitación técnica dirigido a miembros de la fuerza pública sobre la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.

El pasado viernes 13 de febrero, el CNE capacitó a 150 estudiantes auxiliares de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, del municipio de La Estrella, en una jornada de orientación para la verificación de identidad de testigos, auditores y observadores electorales en las mesas de votación, con miras a las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República de 2026.

Estas acciones formativas en materia de seguridad tienen como objetivo garantizar que quienes ingresan a los puestos de votación sean, en efecto, las y los ciudadanos reconocidos por las organizaciones políticas y de observación electoral.

Proceso de verificación en elecciones

En lo corrido de febrero se han realizado un total de 250 capacitaciones a integrantes de la fuerza pública en Antioquia, tanto con la Policía en el Valle de Aburrá como en Urabá, así como con la IV Brigada del Ejército. Esta semana, el ciclo de capacitaciones iniciará formalmente en el Distrito de Medellín.

Modernización del sistema electoral

La herramienta tecnológica expedirá las respectivas credenciales digitales para cada uno de los agentes electorales, lo que busca facilitar el trabajo de la fuerza pública al momento de verificar las identidades mediante un código QR.

“En nuestros puntos de atención las agrupaciones políticas podrán encontrar un equipo capaz de brindarles acompañamiento en la postulación de sus testigos electorales, presentación de la plataforma y las ventajas de hacer este trámite que tiene el CNE dispuesto a su plataforma de postulación y acreditación de testigos”, señaló Érica Martínez, directora Nacional de Formación de Actores Electorales.

Martínez añadió que, la postulación de los testigos electorales será valida hasta el 1 de marzo de 2026 para las elecciones de congreso 2026.

Este sistema busca una mayor agilidad y transparencia en los puestos de votación dispuestos en el departamento y en el resto del país.