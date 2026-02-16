Fiscalía imputa por estafa a directivos de constructora señalada de millonario fraude inmobiliario

La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos por el delito de estafa contra Nelson Guarín Dueñas, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, señalados de ofrecer proyectos inmobiliarios presuntamente inexistentes entre los años 2018 y 2024. La diligencia judicial, que se adelanta en la ciudad de Duitama, investiga un presunto esquema de captación de dinero de compradores de vivienda mediante promesas de compraventa y publicidad de proyectos que, según el ente acusador, nunca se ejecutaron ni contaban con licencias de construcción.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, los imputados habrían operado a través de la empresa Constructora Antares Divantoque, desde la cual promocionaron iniciativas inmobiliarias como Francesca, Isis, Balcones, Oriana, Colinas del Parque, Conjunto Marta Isabel y Sabara. Según lo expuesto en audiencia, los investigados mostraban documentación para aparentar legalidad e incluso mencionaban supuestos respaldos financieros de entidades de vivienda y cajas de compensación, con el fin de generar confianza en los compradores.

El ente acusador sostiene que, mediante estas estrategias, los procesados habrían inducido en error a múltiples ciudadanos, llegando incluso —según la investigación— a vender en varias ocasiones un mismo inmueble. Bajo esta modalidad se habrían recaudado aproximadamente 1.536 millones de pesos. En el proceso penal han sido reconocidas 45 víctimas que entregaron recursos con la expectativa de adquirir vivienda propia.

Durante la audiencia intervino el abogado Víctor Jaimes, representante de 12 de los afectados, quien manifestó su inconformidad con la decisión de imputar únicamente el delito de estafa y anunció posibles acciones legales al considerar que podrían existir otras conductas punibles.

Luego de que continuara el proceso en etapa de imputación, mientras el juez de control de garantías evalúa las solicitudes de la Fiscalía, en horas de la tarde, retomando la audiencia, los acusados se declararon como inocentes y después de la intervención de la defensa, se suspendió la audiencia para retomar el día 17 de febrero de 2025 a las 9 de la mañana.

Entretanto, sobre los investigados se mantienen vigentes los principios de presunción de inocencia y debido proceso hasta que se produzca una decisión judicial definitiva.