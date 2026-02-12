Conmemoran el Día de las Manos Rojas con acciones en colegios de Medellín

Antioquia

Hoy, 12 de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, una jornada de sensibilización en contra del delito de reclutamiento infantil y utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia.

Esta iniciativa colectiva se conmemora desde el año 2002, tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la participación de niños en el conflicto armado.

Según la Defensoría del Pueblo, Antioquia se une a la lista de los departamentos más golpeados por el reclutamiento infantil del país.

Lea también: En el 2025, al menos 11.000 menores de edad han sido víctimas del conflicto armado.

De acuerdo con los reportes, entre el 2024 y el primer semestre del 2025, se registraron 31 casos de reclutamiento forzoso infantil por diferentes grupos armados, entre ellos el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia, estructuras de crimen organizado, entre otros.

Jornada de sensibilización en Medellín

La administración distrital se une a la conmemoración, a través del Programa Escuela Entorno Protector, realizando acciones pedagógicas en instituciones educativas de las comunas 1 (Popular) y 7 (Robledo), con el propósito de sensibilizar sobre los riesgos de vinculación a contextos de violencia y promover la protección y la paz en esta población.

En lo recorrido de la administración actual, se han atendido un total de 44 casos, activados con la ruta contra el reclutamiento infantil.