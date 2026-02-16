Disidencias de ‘Primo Gay’ continúan modificando armas para asesinar a militares y policías

Una carabina tipo Winchester modificada para disparos de alta precisión fue hallada por tropas del Ejército en zona rural de Briceño, norte de Antioquia, en medio de operaciones contra la estructura de disidencias de las Farc al mando de alias ‘Primo Gay’.

La principal novedad del hallazgo es la modificación del arma: se trata de una carabina de origen estadounidense que fue adaptada para disparar munición calibre 7.62 y equipada con un riel metálico superior que permite instalar miras telescópicas, con el fin de aumentar la precisión en el disparo.

Según explicó el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Carlos Caicedo, en diálogo con Caracol Radio, este tipo de armas son utilizadas por tiradores selectivos en acciones contra la fuerza pública.

“Es una carabina tipo Winchester, una carabina americana que ha sido modificada para disparar calibre 7.62 y utiliza un riel donde se instala una mira para tener mucha más precisión en el tiro. Con una carabina de estas características pueden detener el avance de una unidad a 200, 300 y hasta 500 metros”, explicó el oficial.

De acuerdo con la información militar, estas carabinas son ocultadas en viviendas abandonadas o puntos estratégicos en zona rural, donde integrantes del grupo armado pueden refugiarse y emplearlas para frenar operaciones del Ejército o atacar patrullas en movimiento.

Estructura de alias ‘primo gay’

La modificación de este tipo de armamento evidencia la capacidad de adaptación de la estructura de ‘Primo Gay’, que estaría transformando armas antiguas para convertirlas en herramientas de disparo selectivo y aumentar su capacidad letal contra militares y policías en esta región del país.

El arma fue encontrada en un depósito ilegal ubicado en la vereda El Roblal, en Briceño, junto a otros elementos de guerra, comunicaciones y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, presuntamente pertenecientes a la Estructura 36.

Para las autoridades, este hallazgo confirma que las disidencias continúan ajustando su capacidad armada con modificaciones artesanales que les permiten sostener acciones contra la fuerza pública y mantener control en zonas estratégicas del norte de Antioquia.

