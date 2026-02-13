Capturan a dos presuntos integrantes de la disidencia de las Farc en el Catatumbo. / Foto: Cortesía Policía.

Norte de Santander.

En un operativo de control adelantado en la vía Ocaña-Río de Oro, a la altura del kilómetro 47 en el sector de la estación de servicio La Ondina, uniformados de Tránsito y Transporte (SETRA) y del Grupo de Operaciones Especiales (GUNIR) lograron la captura en flagrancia de dos hombres que, según información preliminar, serían presuntos integrantes del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

Los capturados fueron identificados como Carlos Adolfo Bernate Quevedo y Wilder Julián Agudelo Quintero, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Cúcuta para su proceso de judicialización.

Durante el procedimiento de registro a personas y vehículos, las autoridades incautaron una granada de fragmentación tipo IM-26 con los seriales borrados, un fusil calibre 5.56 mm marca FNC -que, de acuerdo con el reporte oficial, pertenecería a las Fuerzas Armadas de Venezuela- y una pistola marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros, también con el número de identificación suprimido.

En el operativo también fueron decomisados 480 cartuchos calibre 5.56 mm, 42 cartuchos calibre 7.62x39 y 34 cartuchos calibre 9 mm, además de 11 cargadores para fusil, dos cargadores para pistola y un chaleco tipo arnés.

Asimismo, fue incautada una camioneta Renault Duster Oroch de placas FZT-564, en la que se movilizaban los dos hombres al momento del procedimiento.

De acuerdo con los aspectos de interés señalados por las autoridades, los detenidos presuntamente harían parte del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales estructuras armadas ilegales surgidas tras la desmovilización de las Farc y que mantiene presencia en distintas regiones del país.

Será la Fiscalía la encargada de avanzar en la investigación para establecer la procedencia del armamento y determinar la responsabilidad de los capturados en estos hechos.