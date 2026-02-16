Ejército halló arsenal de guerra de las disidencias de las Farc en zona rural de Briceño

Arsenal de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia. Foto: Ejército Nacional.

Briceño, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional de Colombia ubicaron un depósito ilegal con material de guerra en zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, que pertenecería al frente 36 de las disidencias de las Farc.

El hallazgo se produjo en la vereda El Roblal, donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritos a la Cuarta Brigada, desarrollaban operaciones militares. En el lugar encontraron un fusil tipo Mauser calibre .22, modificado a 7,62 mm y que, según el reporte oficial, era utilizado por un francotirador; una escopeta; cartuchos de diferentes calibres; prendas y distintivos del grupo armado ilegal; además de cargadores para radios de comunicación, cable dúplex, pilas, baterías y un contenedor con elementos para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con las autoridades, este material hacía parte de la logística armada de la estructura que delinque en el Norte del departamento.

Ola de violencia en Briceño

Los últimos días han estado marcados por difíciles condiciones de orden público para el municipio de Briceño. En zona rural, la instalación de artefactos explosivos ha impedido la movilidad y garantías de seguridad para las comunidades.

Por estos hechos, se ha reforzado la presencia de la fuerza pública en el territorio, logrando que, en las últimas horas, tropas de la Cuarta Brigada destruyeran de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en una vía terciaria de la vereda El Pescado, en el mismo municipio.

Los explosivos serían atribuidos al frente 36 de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, y presuntamente estaban destinados a afectar tanto a la población civil como a las tropas que desarrollan operaciones en la zona.

El Ejército aseguró que con estas acciones continúa afectando la capacidad armada y logística de este grupo armado, mientras avanzan las operaciones militares en esta subregión del departamento.