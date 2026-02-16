VIDEO: desmienten que internos de la Cárcel Modelo grabaran Batalla de Flores, esto dijo el INPEC

Las personas grabando el desfile desde una venta de la Cárcel Modelo. Foto: tomada de video de redes sociales.

Desde la Regional Norte Inpec Barranquilla emitieron una aclaración frente a un video que circula en redes sociales durante el desfile de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla, en el que se aseguraba que supuestos internos la Cárcel Modelo estaban grabando el evento con teléfonos celulares desde el interior del establecimiento.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el comunicado, la información difundida “es incorrecta y no corresponde a la realidad de lo ocurrido el pasado sábado”. La institución precisó que las personas que aparecen en el material audiovisual no son privados de la libertad.

De acuerdo con la explicación oficial, “se trata de auxiliares (Inpec) que en ese momento se encontraban descansando en sus alojamientos”.

Asimismo, se aclaró que estos no permanecen en celdas ni en los patios destinados a la población privada de la libertad dentro del centro penitenciario.

La institución indicó que, en medio del ambiente festivo propio de la fecha, “los auxiliares reaccionaron de manera espontánea ante la música y las manifestaciones folclóricas que se percibían desde el exterior”, lo que habría dado lugar a una interpretación equivocada de las imágenes.

Finalmente, el Inpec reiteró que al interior del establecimiento se mantienen vigentes los controles y protocolos de seguridad establecidos, y enfatizó que no existe acceso irregular de internos a dispositivos móviles para registrar eventos externos.