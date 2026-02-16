67 familias han salido desplazadas de zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Desplazados del Catatumbo llegando al municipio de Ocaña. / Foto: Alcaldía de Ocaña.

Ocaña

Al cumplirse 13 meses de conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN en el Catatumbo, nuevos enfrentamientos en esta región está provocando desplazamientos masivos de familias campesinas.

Sin embargo, llama la atención de las autoridades, que las últimas confrontaciones registradas serían entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - ACSN - y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Según lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, “al menos 67 familias han sido desplazadas en el corregimiento Agua de la Virgen, en zona rural de Ocaña, Norte de Santander”, como consecuencia de estos enfrentamientos registrados en zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

Las víctimas serían los habitantes de las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín. “Solo en Nuevo Amanecer se concentra el mayor número de familias desplazadas”, indicó el Ministerio Público.

Es de resaltar que estos combates entre los ilegales ha dejado varias personas heridas que han sido trasladadas hasta el casco urbano de Ocaña para brindarle atención médica.

“Mañana tomaremos declaración a las familias desplazadas”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, el Ministerio Público indicó que las “autoridades de Santander y Norte de Santander han advertido sobre la posible presencia y confrontaciones entre estos grupos armados en zonas de Norte de Santander que colindan con el departamento de Cesar, lo que incrementa el riesgo para la población civil”.

Finalmente concluye el Ministerio Público “exigiendo a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades garantizar atención y protección inmediata”.