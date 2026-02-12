Disputa por rutas del narcotráfico está recrudeciendo el conflicto entre ilegales en El Carmen

Los vehículos permanecen en la vía que comunica al Corregimiento Guamalito con el municipio de El Carmen. / Foto: Archivo - Cortesía. ( Cortesía )

Norte de Santander

La compleja situación de orden público que se ha venido presentando durante este año 2026 en El Carmen, Norte de Santander, tendría su origen en la disputa de importantes rutas de narcotráfico que atraviesan este municipio al norte del departamento.

Todo inició el pasado domingo 18 de enero, cuando dos vehículos que transportaban combustible tipo pategrillo fueron incinerados sobre la vía que comunica a los corregimientos de Guamalito (Norte de Santander) con Ayacucho (Cesar).

Una semana después se registró, sobre la misma vía, una masacre que dejó como saldo tres hombres asesinados. Frente a este hecho se conoció que de acuerdo con la información oficial, las víctimas se movilizaban en una camioneta y una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados.

Este lunes 9 de febrero se presentó un ataque contra la fuerza pública contra la subestación de Guamalito, dejando como saldo un subintendente de la policía asesinado. Posteriormente, subversivos del ELN comenzaron a patrullar en el casco urbano de este municipio, adelantando varias acciones contra la estación de policía.

“Es un corredor importante del departamento para poder atravesar al departamento del Cesar. Igualmente hay rutas de narcotráfico en esa zona y especialmente con todo lo que tiene que ver con hidrocarburos”, dijo a Caracol Radio George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander.

Más información Secretaría de Educación en Norte de Santander determina clases virtuales para El Carmen

Resaltó que la población carmelitana se encuentra con mucha zozobra, el comercio está cerrado y la economía paralizada, por temor al actuar de esta guerrilla en la población.

“Es una zona bastante compleja, esa gente conoce la zona, son varios ramales que tiene ahí para poder llegar al sector de Guamalito y a El Carmen. Ya la Policía y el Ejército están generando una estrategia para poder ejercer un control específico allá y permanente”, agregó el funcionario.

Enfatizó Quintero que “la información que tenemos es una disputa entre los dos grupos al margen de la ley, por unos corredores viales”.

Finalmente envío un mensaje a la población civil, asegurando que se está actuando para poder garantizar la seguridad a todos los habitantes del municipio.