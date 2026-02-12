Hay alerta por llegada de hombres del ELN al Catatumbo, provenientes del Magdalena Medio

Norte de Santander

Según lo dio a conocer Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, informes de inteligencia de la fuerza pública revelan que durante las últimas semanas han llegado decenas de hombres del ELN, provenientes del Magdalena Medio a la región del Catatumbo, con el fin de fortalecer las filas de esta actor armado, en su disputa territorial.

“La fuerza pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander“, dijo Niño a Caracol Radio.

Agregó que “en este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela (estaban ingresando estos refuerzos), ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”.

Indicó que desde su despacho “estamos tratando, desde las mesas que aún quedan en diálogo en el caso de la estructura del Frente 33 de las FARC y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio”.

Así mismo que adelantan acciones para que no se continúe con los ataques “a la población civil, disminuir las acciones de ataque y por supuesto poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto”.

El control de las rutas del narcotráfico desde Colombia hacia la frontera con Venezuela, sería el principal objetivo de esta guerrilla.